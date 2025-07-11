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Общество 11 июля 2025 09:30

Работодатели Татарстана разместили более 400 сезонных вакансий

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Более 400 сезонных предложений разместили работодатели на единой цифровой платформе «Работа России». Заработная плата варьируется от 23 тыс. рублей для кухонного работника в детский лагерь до 120 тыс. рублей для тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«На летнем рынке труда появились необычные вакансии. В их числе подносчик багажа, выбивальщик отливок на производстве сыра, ведущий игры "Мафия"», – рассказали в пресс-службе.

Более 13 тыс. вакансий разместили работодатели Татарстана на единой цифровой платформе «Работа России» без предъявления требований к образованию и опыту работы, а также с опытом работы менее года. Это вакансии в различных отраслях для подсобников и разнорабочих, уборщиков, рабочих зеленого хозяйства, мойщиков посуды.

Подробнее о ситуации на летнем рынке труда в Татарстане, потребности в кадрах и зарплатах читайте в материале «Татар-информа».

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#центр занятости населения #вакансии #портал Работа в России
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