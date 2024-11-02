Работодатели Татарстана предложили более 44 тыс. вакансий к началу ноября

Работодатели Татарстана заявили более 44 тыс. вакансий на портале «Работа в России» к началу ноября. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты республики.

На промышленность приходится 24,5% вакансий, на сферу строительства и ЖКХ – 12%, еще 9,5% – на сферы здравоохранения, образования, науки, культуры, госслужбы. Более 40% вакансий – для межотраслевых профессий и специалистов.

Коэффициент напряженности на рынке труда Татарстана составил 0,08%. Число официально зарегистрированных безработных – меньше 3,4 тыс. человек на республику.

Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной Думе, высказалась о дефиците кадров как о барьере для российской экономики.