Работодатели предлагают татарстанцам более 200 вакансий в ИТ-сфере

Соискателям из Татарстана на портале «Работа России» сейчас доступно более 200 вакансий в сфере информационных технологий. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Востребованы программисты 1C, инженеры техподдержки, системные архитекторы, программисты back-end, сетевые администраторы, специалисты по администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных систем, Prompt-инженеры GigaChat», – отметили в пресс-службе.

Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в IT на портале «Работа в России»:

1. Программист 1С (от 140 до 200 тыс. рублей в месяц);

2. Cистемный архитектор (от 100 до 150 тыс. рублей в месяц);

3. Программист back-end (от 140 до 150 тыс. рублей в месяц);

4. Сетевой администратор (от 88 до 150 тыс. рублей в месяц);

5. Специалист по администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных систем (от 104 тыс. до 141 тыс. рублей в месяц).

Подробнее о востребованных направлениях в ИТ и зарплатах программистов читайте в материале «Татар-информа».