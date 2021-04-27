Работница завода имени Горького вручила Якубовичу на «Поле чудес» макет «Метеора 2020»

Жительница Зеленодольска, работница завода им. Горького Екатерина Валеева приняла участие в капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале. Компанию нашей соотечественнице составил театр танца «Булгары», представители которого исполнили для зрителей зажигательный национальный танец.

Передача в преддверие 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне была посвящена труженикам тыла.

«Моя бабушка Анна Ивановна Назарова является тружеником тыла, 12 февраля ей исполнилось 95 лет. На „Поле чудес“ меня пригласила администрация нашего города представлять мою бабушку», — рассказала Екатерина в беседе с ИА «Татар-информ».

На игру Екатерина поехала не с пустыми руками — музей передачи «Поле чудес» пополнят сувениры из Зеленодольска.

«С собой в качестве подарков я привезла макет теплохода на подводных крыльях „Метеор 2020“, который выпускает Зеленодольский завод имени А.М.Горького, на котором я работаю, чак-чак от Зеленодольского хлебокомбината, мясные деликатесы от фермеров района, тюбетейку. Конечно, Леониду Аркадьевичу (Якубовичу — прим. Т-и) понравились подарки. Тюбетейку он сам примерил», — поделилась Екатерина.

По словам жительницы Зеленодольска, ведущий программы Леонид Якубович показался ей добрым и энергичным, помогал игрокам расслабиться, шутил. «Но я все равно очень переживала», — призналась собеседница агентства. Дома за Екатерину болели бабушка, мама и дочка.

Екатерина играла в третьей тройке игроков. «Вопросы были нелегкие, на военную тему», — рассказала она. Ее соперниками на передаче стали участники из Уфы, Ульяновска, Самары, Томска.

Запись выпуска программы «Поле чудес» состоялась в Москве в минувшие выходные, а эфир игры с участием нашей соотечественницы покажут 7 мая в 19.45 на Первом канале.

Зеленодольцы поддерживают Екатерину в местных социальных сетях, желают удачи. «Катюша, мы держим за тебя кулачки», «Хоть бы машину выиграла», «Молодчина, желаю победы», «Молодец, Катя! Удачи! Чтоб все крупные призы были твоими», — пожелали жители Зеленодольского района РТ.

В прошлом месяце на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького заложили корпусы двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор 2020» для Ханты-Мансийского автономного округа. Обновленный «Метеор» вмещает 122 пассажиров, оборудован удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту с Wi-Fi, багажным отделением, закрытыми полками для ручной клади.

Фото из личного архива Екатерины Валеевой.