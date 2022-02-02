Совет Федерации предложил в первую очередь переводить на удаленку работающих родителей

В первую очередь переводить на удаленный режим работы одного из работающих родителей, если их ребенок или дети обучаются дома, рекомендует работодателям Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснила Святенко, поводом для перевода на дистанционную работу может стать копия предписания Роспотребнадзора о закрытии группы в детском саду либо школьного класса на карантин. Она рекомендует работодателям обратить внимание на эту ситуацию.

«Думаю, что в первую очередь работодателям стоит переводить на удаленку одного из родителей, у которого ребенок, посещающий детский сад или начальную школу, оказался дома из-за того, что группа закрылась по причине выявленного больного Covid-19. Это позволит многим семьям решить вопрос, с кем оставить ребенка, и выполнять работу дистанционно», — пояснила сенатор.

В пресс-службе Минтруда РФ ранее подчеркнули, что перевод работника на удаленку не может являться основанием для сокращения зарплаты, если сохраняется объем выполняемых задач.

Минтруда рекомендовало также российским работодателям перевести максимально возможное количество сотрудников на удаленку в связи с кратным увеличением заболеваемости Covid-19.