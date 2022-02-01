Минтруд рекомендовал перевести максимальный объем работников на удаленку

Российским работодателям рекомендуется перевести максимально возможное количество сотрудников на удаленку в связи с кратным увеличением заболеваемости Covid-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Соответствующий документ утвержден на заседании РТК [Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при Правительстве] 28 января 2022 года», — рассказали в пресс-службе Минтруда.

В федеральном ведомстве пояснили, что число работников, которых можно перевести на удаленку, определяется самим работодателем — исходя из его возможностей и работников.

Также в Минтруде подчеркнули, что перевод работника на удаленку не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. Изменения в трудовое законодательство были внесены еще 1 января 2021 года, напомнили в пресс-службе.