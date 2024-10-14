Работающие пенсионеры получат увеличенную пенсию в декабре

Работающие пенсионеры получат повышенную пенсию в декабре. Об этом сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков.

Соцфондом будет возобновлена индексация пенсий для работающих граждан с января следующего года. Но в связи с новогодними праздниками некоторым россиянам пенсии, положенные в январе, перечислят в декабре.

«Тем, кто получает пенсию до 12 января, выплаты будут произведены в конце декабря. Гражданам, получающим пенсию в другие даты, средства будут выплачены в соответствующие даты января 2025 года», – сказал Чирков, его слова приводит «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что в следующем году средний размер страховой пенсии по старости может вырасти до 24 тыс. рублей.