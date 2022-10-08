Работавший на Донбассе врач объяснил, что должно быть в аптечке у мобилизованных

Мобилизованным татарстанцам дл службы в зоне проведения военной спецоперации следует обязательно подготовить аптечку. Как минимум, в ней должны быть жгут, перевязочный материал и средства для наружной обработки ран, рассказал руководитель санавиации, заведующий отделением плановой и экстренной консультативной скорой медицинской помощи РКБ Рафаэль Нигматзянов в интервью телеканалу «Татарстан – 24».

Военные рассказывали врачу, что чаще они сталкиваются с минно-взрывными ранениями, и во время оказания помощи все решают секунды. Именно поэтому у военных на прикладах намотаны жгуты, чтобы они всегда были под рукой.

Кроме того, у каждого человека должны быть лекарства, которые он принимает постоянно. «Взрослые люди понимают, что им нужно для ежедневного приема, для определенных случаев – при простуде, температуре, отравлении и так далее. Это не значит, что нужно с собой носить аптечку, здесь каждый решает сам, но, если бы я поехал туда, взял с собой аптечку, которую беру просто на отдых», – добавил Нигматзянов.

Причем медицинские препараты есть и в больницах, которые снабжаются в рамках гуманитарной помощи, но не всегда она может туда добраться вовремя. А вот аптек в городе нет, так как нет электричества. «Просто выйти и купить парацетамол, как мы привыкли, – там такого не будет», – предупредил врач.

Напомним, ранее он рассказал о том, как татарстанские врачи работают в зоне СВО.

Чачтиную мобилизацию в стране Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Из 300 тыс. резервистов, которых планируется призвать для службы в зоне СВО, 200 тыс. уже прибыли в Вооруженные силы РФ, сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу.