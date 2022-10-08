«Мирные жители остались без медицинской помощи»: врач РКБ рассказал о работе в зоне СВО

Татарстанские врачи, которые едут работать в зоне проведения военной спецоперации, помогают как мирным жителям, так и военнослужащим. Однако основная миссия – все-таки помощь мирному населению, рассказал руководитель санавиации, заведующий отделением плановой и экстренной консультативной скорой медицинской помощи РКБ Рафаэль Нигматзянов. Приехавшие впервые на Донбасс доктора в первые минуты были поражены тем, насколько там тяжелая сложилась ситуация, отметил он в интервью телеканалу «Татарстан – 24».

«Ситуация там тяжелая, в особенности инфраструктурных потерь, потому что там, где мы были, нет элементарных удобств – воды, света, связи. Были двоякие чувства. С одной стороны, мы жили не в вакууме и примерно представляли, что будет, но, когда уже прибываешь туда, трогаешь все своими руками, по-другому начинаешь все ощущать. Там мы подготовили мобильную поликлинику, привезли все с собой, установили палатку», – рассказал Нигматзянов.

Для военных были госпитали, а вот мирные жители остались без квалифицированной помощи – большинство медработников уехали. При этом, когда врачи только приехали, к ним они поначалу относились с недоверием, добавляет доктор.

«Видимо, за эти годы у них выработался поведенческий рефлекс. Сложность заключалась в том, что нам приходилось везти их из домов к нам. Но уже когда выходили от нас, они были очень довольны. Сработало сарафанное радио буквально через 3-5 дней. Люди уже сами шли, и сейчас там очередь до середины ноября расписана. <…> Уходя, они также спрашивали, можно ли им привести папу, брата, тестя и так далее. Мы никому не отказывали, поэтому оборот пациентов был достаточно большой».

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент страны Владимир Путин.

