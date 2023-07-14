«Работать бы пошла, да родные не пускают»: долгожительница из Буинска отметила 105-летие

Жительнице Буинского района Елизавете Артемьевой исполнилось 105 лет. За праздничным столом собралась большая семья, поздравить долгожительницу пришел глава района Ранис Камартдинов. Руководитель поздравил именинницу, вручил подарки.

Гостей Елизавета Николаевна встретила в платье, которое сшила сама к своему вековому юбилею. По словам родных, именинница вязала и пряла до 90 лет и этому мастерству обучила и внуков. Сейчас теплотой и заботой бабушку окружили двое детей и трое внуков.

«Елизавета Артемьева посвятила всю жизнь работе в колхозе, в годы Великой Отечественной работала за троих, вывозили их и копать окопы. Но всегда Елизавета Николаевна находила время для любимого занятия и, говорят, никогда не болела! Восхитился этой жизненной энергией», — поделился Ранис Камартдинов.

Елизавета Артемьева всем пожелала здоровья и спела для гостей любимую песню.

«И не думала, что до этих лет доживу. И жить еще хочется дальше, и работать бы пошла, да родные не пускают», — говорит юбиляр. К слову, в послевоенные годы Елизавета Артемьева трудилась в колхозе «Татарстан» Буинского района разнорабочей.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Буинского района, на сегодняшний день в муниципальном образовании проживают более девяти долгожителей старше 100 лет. В январе этого года 103-летие отметил участник Великой Отечественной войны Рауф Тухватуллин.

Также поздравления на этой неделе принимала Наиля Шакирзянова. Одна из самых «младших» долгожителей перешагнула вековой юбилей. Она воспитала не одно поколение буинцев, многие годы посвятила себя работе с подрастающим поколением в детском саду.

«На каждой такой встрече поражаюсь силе наших уважаемых юбиляров: Наиля Шакирзяновна чистила снег самостоятельно до 98 лет! И только сейчас состояние здоровья не позволяет вести активную жизнь. Наша именинница попросила зачитать открытки и оценила все подарки самостоятельно. Желаю безграничного здоровья и поддержки семьи», — поздравил Ранис Камартдинов.