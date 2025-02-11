«Работал прорабом и решил отдать долг Родине»: житель Москвы заключил контракт в Челнах

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Жители Набережных Челнов продолжают подписывать контракты с Минобороны России. Кроме того, для этого в Автоград приезжают и из других городов страны. Также в Челнах готовятся к весенней отправке призывников. Накануне с работой военкомата Автозаводского и Центрального районов ознакомилась депутат Госдумы Российской Федерации Альфия Когогина. Она рассказала и о запланированной поездке в зону СВО.

«Наш контрактник понимает, что мы не бросаем своих, постоянное стимулирование, связь идет. Я в очередной раз собираюсь [отправиться в зону СВО] в конце февраля», – рассказала Альфия Когогина.

Вот и сегодня желающих подписать договор на контрактную службу было немало. Тимуру 57 лет. Он приехал в Челны из Москвы для подписания контракта. Свое решение пойти на передовую объясняет тем, что надо защитить Родину и помочь ребятам в зоне проведения специальной военной операции.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Я работал на стройке прорабом, устал и решил отдать долг Родине. Поэтому решил пойти служить по контракту. Все доходчиво объяснили, все нормально, процесс идет. Что там такое делается, я все знаю, в курсе, иду добровольно», – рассказал будущий боец.

Депутат Госдумы Альфия Когогина оценила условия, которые созданы для конктрактников, посетила и блок по подготовке призывников.

«Я знаю, что Челны всегда выполняют все показатели по призыву, у нас никогда не было срывов, всегда мы передовые, республика всегда впереди всех регионов, поэтому здесь у нас, конечно, порядок», – поделилась парламентарий.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

По решению Раиса РТ Рустама Минниханова в 13 военкоматах республики провели капремонт. Масштабные изменения коснулись и челнинского учреждения. По словам военного комиссара Центрального и Автозаводского районов Рашида Ильясова, сейчас идет подготовка к весеннему призыву. Что касается контрактников, в прошлом году было отправлено около 1 тыс. человек. И работы по комплектованию продолжаются.

«Сегодня республикой созданы очень хорошие мотивационные условия, и для иногородних граждан. Выплаты гражданам, идущих по контракту, доходят до 3 млн рублей», – отметил военком.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Видим, что в кабинетах, где принимаются контрактники, много людей, они полностью получили ответы на свои вопросы, заполняют документы, проходят медосмотр. Работа идет своим чередом. То же самое видели, как работают по подготовке к весенней призыву, как идет работа с молодежью. Сейчас пообщались с ними, все четко. Хорошие условия работы», – прокомментировала депутат Госдумы Альфия Когогина.

Кроме этого, контрактникам предусмотрены льготы, гарантии и меры поддержки их семей. Оформление, прохождение медкомиссии займет не более одного дня. Перед тем, как отправиться на передовую, мужчины проходят боевое слаживание, им выдают полную экипировку.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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