«Работает на результат»: политолог оценил уровень доверия к Минниханову в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обладает самым высоким уровнем международной легитимности в регионе, люди видят результаты его работы на самом высоком уровне, считает политолог, председатель Центра политического просвещения Иван Мезюхо.

В комментарии «Татар-информу» Мезюхо заявил, что Минниханов выстроил прочные и конструктивные отношения как с федеральным центром, так и с ключевыми политическими фигурами страны.

«Сегодня можно говорить о том, что у Минниханова нет альтернатив. Он устраивает как федеральные политические элиты, так и местное сообщество. Люди видят реальные результаты его работы», – отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что успехи Татарстана на социально-экономическом уровне получают высокую оценку, а в адрес руководства республики звучат позитивные комментарии.

Сегодня Рустам Минниханов подал в ЦИК РТ документы о выдвижении кандидатом на выборы Раиса Татарстана.

Напомним, что выборы Раиса РТ состоятся 14 сентября 2025 года. Помимо выборов лидера республики, в этот день состоятся довыборы в Государственный Совет РТ по Мелекесскому избирательному округу №18 и выборы более 7,6 тыс. муниципальных депутатов.

По данным ЦИК РТ, со своим кандидатом определилось татарстанское отделение ЛДПР, выдвинув на выборы Раиса РТ своего координатора, депутата Госсовета РТ Руслана Юсупова. Татарстанское отделение КПРФ предложило кандидатуру своего лидера – Хафиза Миргалимова, а Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – председателя правления регионального отделения Виталия Смирнова.

Рустам Минниханов занимает пост руководителя республики с 2010 года. Тогда он официально вступил в должность, принеся присягу 25 марта. В 2015-м Минниханов уверенно победил на голосовании, набрав 94,4% голосов. В 2020 году Владимир Путин вновь поддержал его выдвижение, и по итогам выборов в Единый день голосования Минниханов получил 83,27% голосов при высокой явке, сохранив пост лидера.