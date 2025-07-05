Рустам Минниханов подал документы в ЦИК РТ для участия в выборах

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Сегодня Рустам Минниханов посетил Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан, где подал документы для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах Раиса республики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

«Суббота. Полдень. Рустам Минниханов в Центральной избирательной комиссии. Подает документы на выдвижение кандидатом на выборах Раиса Республики Татарстан», – говорится в посте.

Сотрудники Центральной избирательной комиссии провели проверку представленных документов на соответствие установленному законодательством перечню и выдали письменное подтверждение об их получении.

Напомним, что выборы Раиса Татарстана состоятся 14 сентября 2025 года. Помимо выборов Раиса Татарстана, в этот день состоятся довыборы в Государственный Совет РТ по Мелекесскому избирательному округу №18 и выборы более 7,6 тыс. муниципальных депутатов.

Срок выдвижения на выборах Раиса Республики Татарстан завершается 11 июля в 18:00, на дополнительных выборах в Государственный Совет – 10 июля, а период выдвижения на муниципальных выборах составляет 30 дней с момента опубликования решения о проведении выборов.

По данным ЦИК РТ, со своим кандидатом определилось татарстанское отделение ЛДПР, выдвинув на выборы Раиса РТ своего координатора, депутата Госсовета РТ Руслана Юсупова. Татарстанское отделение КПРФ предложило кандидатуру своего лидера – Хафиза Миргалимова, а Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – председателя правления регионального отделения Виталия Смирнова.

Рустам Минниханов принес присягу и официально вступил в должность Президента Татарстана 25 мая 2010 года.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой