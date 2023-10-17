«Работаем в едином порыве»: глава «ЯрдэмЯнэшэ» о взаимодействии с министерствами РТ

Ринат Фазылов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Республиканское движение «ЯрдэмЯнэшэ» работает со всеми организациями Татарстана в партнерских отношениях. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского Народного фронта в Татарстане «ЯрдэмЯнэшэ» «Помощь рядом» Ринат Фазылов на первом телемарафоне «Все Свои» в поддержку службы по контракту.

«Традиционно в нашей республики все организации, ведомства и министерства работают сообща. Все понимают, что мы делаем одно общее дело и работаем на общий результат. Работаем в едином порыве», - заявил он.

Напомним, что «ЯрдэмЯнэшэ» помогает военнослужащим и их семьям, а также жителям Лисичанска в ЛНР. Фазылов отметил, что в Татарстане была создана база семей военнослужащих, чтобы более быстро и качественно оказывать им помощь.

17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.