«Работаем пока слабо»: Магдеев поручил усилить уборку снега в Челнах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил усилить уборку снега во дворах города, текущую ситуацию он назвал некомфортной. По его мнению, на улицы необходимо выводить технику — и самосвальную, и погрузочную до 300 единиц.

На аппаратном совещании первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев доложил, что в дневную смену от МУП ПАД выходит 220 единиц техники, ночью — 150 и 100 дорожных рабочих. В управляющих компаниях — 150 единиц техники.

Зуев обозначил и основную задачу — очистить дворы от снежной каши. И если все главные проспекты прибраны, то с внутриквартальными дорогами есть вопросы, как и с проездами к социальным учреждениям.

«За зимний период сделан 54 671 рейс, вывезено 974 кубометров снега. В том году было выполнено более 30 тыс. рейсов. Показатель работы — количество вывезенного снега в 2,4 раза выше. Задача — чистить дворы от каши, есть проблема с проездами. В максимально короткие сроки стараемся очистить», — доложил он.

Магдеев, комментируя доклад, отметил, что техники задействовано мало и ее количество нужно увеличить. Финансовые ресурсы у города на это есть.

«Нет такой задачи — экономить на комфортной среде. Она пока не комфортная. Поэтому ваш спокойный доклад, честно говоря, меня удивил. Олимпийское спокойствие в части уборки снега — не то место, где нужно себя так спокойно чувствовать. Мы на эту тему уже и с руководителями коммунальных предприятий не очень лицеприятно объяснялись. Но городская планерка не для этого», — добавил градоначальник.

Магдеев поручил Зуеву в кратчайшие сроки подготовить доклад о дальнейшей работе по очистке городских дорог от снега.

«В целом работаем, но работаем пока слабо. Понятно, что погодные условия показывают, что снег будет в течение недели идти практически ежедневно. В феврале меньше его точно не будет. Поэтому работу нужно усилить», — поручил он.

Градоначальник также заметил, что жизнь идет не только на основных магистралях.

«Она проходит на внутриквартальных проездах, жилых комплексах, поэтому там пока работа организована плохо. Ради объективности, что-то сделано, но если оценивать в целом ситуацию по городу, пока работаем слабо», — сказал он.

Критике подверглись и управляющие компании.

«Масштабы о которых вы говорите, они неинтересны конкретным людям в том или ином жилом комплексе, из которого порой трудно выехать или заехать. Мы это видим», — сказал Магдеев Зуеву.

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