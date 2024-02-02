Казань нуждается в 600 дворниках, дефицит вызван низкой зарплатой

Столице Татарстана не хватает примерно 600 дворников. Отток работников особенно сильно увеличивается в зимний период, во время обильных снегопадов. Председатель Комитета ЖКХ Казани Василий Лысачкин на заседании штаба по уборке снега перечислил ряд причин возникновения данной ситуации.

Прежде всего, по словам спикера, проблема связана с низкими заработными платами и тяжелыми условиями труда.

«Сегодня при средней зарплате дворников в 30 тыс. рублей на рынке Казани на эту работу, сопряженную с тяжелым физическим трудом, найти людей невозможно. Решить проблему оттока дворников можно за счет увеличения заработной платы», — назвал решение проблемы спикер.

По его словам, уровень зарплаты должен быть около 45 тыс. рублей. То есть тариф необходимо увеличить на 34%.

«На такой рост платы горожане пойти не готовы. Мы предлагаем вернуться к обсуждению вопроса строительства арендного жилья. Потребность есть. Такая мера окупится сторицей. Благодаря ему мы сможем укомплектовать предприятия необходимым персоналом», — отметил Лысачкин.