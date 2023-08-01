Работа трактористом в Казани вошла в топ высокооплачиваемых вакансий по России

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Сервис «Работа.ру» представил подборку высокооплачиваемых вакансий за август от российских работодателей, среди которых оказалось и предложение из Казани. В нем работодатель из Татарстана обещает за работу трактористом заработную плату от 277 тыс. рублей, передает ТАСС.

Также в списке вакансий с высоким доходом — от 350 тыс. рублей — управляющий загородным домом в Одинцово, старший помощник капитана в Петропавловске-Камчатском и няня с двухлетним стажем в Москве — от 300 тыс. рублей.

Напомним, в последние месяцы в Татарстане наблюдается высокий спрос на рабочий персонал. К примеру, в конце первого полугодия рост составил 18% в сравнении с июнем 2021 года, а в последние летние месяцы отмечается прирост более 10% относительно аналогичных показателей прошлого года.

Заметно вырос спрос на рабочих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В топ-5 вакансий августа для квалифицированных рабочих Татарстана вошли предложения для стропальщика в Казани (от 80 тыс. рублей в месяц), слесаря (от 70 тыс.), газоэлектросварщика (70-95 тыс.), обрубщика литья (70-90 тыс.) и электромонтера в Набережных Челнах (57-61 тыс. рублей).

Подробнее о этих и других высокооплачиваемых вакансиях вы узнаете из июльского материала корреспондента «Татар-информа» Натальи Рыбаковой: «Готовы платить 100 тыс. рублей и выше»: предприятия ОПК Татарстана открыли вакансии