«Готовы платить 100 тыс. рублей и выше»: предприятия ОПК Татарстана открыли вакансии

Предприятия оборонного комплекса Татарстана обеспечены заказами на месяцы вперед и нуждаются в квалифицированных рабочих кадрах. Каков уровень зарплат в «оборонке», какими льготами и социальными гарантиями пользуются сотрудники, разбирался «Татар-информ».

Александра Севостьянова: «Чтобы привлечь кадры, работодатели предлагают разные привилегии и бонусы» Фото: © «Татар-информ»

Работодатели предлагают вахтовикам до 300 тыс. в месяц

Высокий спрос на рабочий персонал наблюдается в Татарстане. Эта профобласть на протяжении года демонстрирует рост вакансий. К примеру, в конце первого полугодия рост составил 18% в сравнении с июнем 2021 года, а в последние летние месяцы отмечается прирост более 10% относительно аналогичных показателей прошлого года.

«Среднее зарплатное предложение в данной сфере в регионе составляет 49,7 тыс. рублей. Нередко в вакансиях рабочего персонала подразумевается вахтовый метод, а зарплатные предложения могут достигать 300 тыс. рублей. К примеру, вакансия сварщика или крепильщика», – сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.

По ее словам, наиболее высокий спрос в регионе с начала лета наблюдается на специалистов сферы продаж, на которых приходится 20,3% вакансий от общего количества. На втором месте находится рабочий персонал (9,9%). Высокий спрос наблюдается на наладчиков, грузчиков, операторов станков, слесарей, механиков, монтажников, разнорабочих. В топ-3 сфер по спросу на специалистов также входит строительная отрасль (9,3%).

Чтобы привлечь кадры, работодатели предлагают разные привилегии и бонусы. Это удобное рабочее место, корпоративные мероприятия, подарки для сотрудников на праздники, оплата обучения, перекусы на работе (кофе, фрукты, печенье и пр.), трансфер до работы и обратно, абонементы в спортзалы и фитнес-центры. По данным аналитиков hh.ru, в последние месяцы заметно вырос спрос на рабочих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

«Спрос на сотрудников у компаний из отрасли тяжелого машиностроения (авиационная, вертолетная, аэрокосмическая промышленность, железнодорожное машиностроение, судостроение) в июле-августе вырос в 1,6 раза по сравнению с началом года. Среднее зарплатное предложение в отрасли составляет 67 тыс. рублей, но оно варьируется в зависимости от опыта работы сотрудника и специализации», – отметила Севостьянова.

«Спрос на сотрудников у компаний из отрасли тяжелого машиностроения в июле-августе вырос в 1,6 раза по сравнению с началом года» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Организации компенсируют обеды и дают дополнительные дни к отпускам

По данным исследовательского центра SuperJob, за полугодие в Татарстане отмечается высокий спрос на специалистов в сфере закупок и снабжения. В топ-5 сфер с наибольшим числом вакансий в нашем регионе в августе вошли строительство, проектирование, недвижимость, промышленность, производство, ритейл, транспорт, логистика, склад, а также услуги, ремонт и сервисное обслуживание.

«По сравнению с декабрем 2021 года компенсационные пакеты компаний в этом году в целом стали реже включать в себя подарки к праздничным датам. Корпоративные мероприятия, компенсации затрат на обеды и дополнительные дни к отпускам работодатели, напротив, предоставляют чаще: сказывается снятие ковидных ограничений и возвращение персонала в офисы», – отметили в пресс-службе.

За год в составе компенсационных пакетов персоналу стали чаще предоставлять оплату мобильной связи и интернета, полисы ДМС, компенсацию на питание, но до пандемии работодатели в целом были щедрее.

В топ-5 вакансий августа для квалифицированных рабочих Татарстана, по данным SuperJob, вошли предложения для стропальщика в Казани (от 80 тыс. рублей в месяц), слесаря (от 70 тыс.), газоэлектросварщика (70-95 тыс.), обрубщика литья (70-90 тыс.) и электромонтера в Набережных Челнах (57-61 тыс. рублей).

Казанский вертолетный завод наращивает производство, поэтому на предприятие требуются специалисты в разных направлениях Фото: © «Татар-информ»

КВЗ объявил акцию «Приведи друга» и оплачивает фитнес-клубы

Потребность в квалифицированных кадрах в начале осени испытывает ПАО «Казанский вертолетный завод». Предприятие входит в холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех» и производит линейку винтокрылой техники: легкий «Ансат», среднетяжелый Ми-8/17 и тяжелый Ми-38. Вертолеты КВЗ летают по всей России и далеко за ее пределами, в сотне стран мира.

«КВЗ наращивает производство, поэтому на предприятие требуются специалисты в разных направлениях. Всего за последние полгода на завод трудоустроились свыше 400 работников. Завод продолжает набор рабочих следующих специальностей: токарей, фрезеровщиков, маляров, слесарей механосборочного производства, операторов станков с программным управлением, электрогазосварщиков, жестянщиков», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Стоит отметить, что предприятие увеличило зарплаты сотрудникам. С начала года ее рост для основных производственных и вспомогательных рабочих составил 20%. Работники по отдельным узкоспециализированным направлениям получили прибавку 30%. Сейчас зарплата составляет порядка 100 тыс. рублей в месяц, однако при желании люди могут заработать больше. График работы – с 8 утра до 17 часов вечера. Соискателям предлагается вахтовый метод работы, а иногородним – места в гостинице или компенсируется аренда жилья.

«Мы ждем высококвалифицированных работников. На КВЗ предоставляется возможность обучения или переобучения специалистов ключевых профессий. После трех- или шестимесячного обучения ученикам присваивается разряд. На период обучения они получают зарплату от 35 тыс. рублей. Материально поощряются бригады, которые передают свой опыт новичку. Это помогает развивать систему наставничества на предприятии», – пояснили в пресс-службе предприятия.

На заводе действует проект «Кадровый резерв», который направлен на развитие прорывных компетенций у сотрудников и обеспечение производства высококвалифицированным персоналом. Тем, кто ранее уволился и возвращается на предприятие, выплачивается единоразовая денежная премия в размере 50 тыс. рублей.

Для работников КВЗ предусмотрен широкий пакет социальных гарантий. Предоставляется доплата за работу в ночное время в размере 20%, доплата за работу в вечернее время и руководство бригадой. Женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет, один раз в месяц предприятие дает оплачиваемый «детский день», сотрудники получают доплаты за питание.

Работники завода пользуются единовременными выплатами при рождении первого ребенка в размере 5 тыс. рублей, а при рождении второго и последующих детей – 8 тыс. рублей. Участвуют в жилищной программе, получают путевки в санатории, профилактории, дома и базы отдыха, а также в детский летний лагерь. Им компенсируются расходы на абонементы в фитнес-клубы Казани до 70%

С 1 августа на КВЗ для пополнения кадрового резерва стартовала акция «Приведи друга». Работники завода могут рекомендовать знакомых на открытые вакансии. За каждого нового сотрудника, который трудоустроился и отработал последующие три месяца, тому, кто его привел, будет выплачено 10 тыс. рублей.

Казанский государственный казенный пороховой завод предоставляет работникам социальные гарантии. Специалисты, работающие с вредными условиями труда, досрочно выходят на пенсию Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пороховой завод поощряет выплатами молодых специалистов

Целый ряд вакансий с зарплатой до 100 тыс. рублей в месяц открыл в августе ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод». Предприятию требуются аппаратчики, водители, испытатели, кладовщики, котроллеры, лаборанты, маляры, наладчики, прессовщики, сборщики и другие специалисты. Сотрудникам предоставляется общежитие или компенсация за оплату арендного жилья, а также бесплатное питание.

Предприятие предоставляет работникам социальные гарантии. Молодые люди получают отсрочку от армии, а принятые на работу по специальности после окончания учебного заведения получают дополнительную выплату в размере 4,5 тыс. рублей в месяц на протяжении трех лет. Кроме того, выпускникам вузов и колледжей выплачивается единовременное пособие. Специалисты, работающие с вредными условиями труда и имеющие 15 лет общего стажа, досрочно выходят на пенсию.

Работники проходят ежегодные бесплатные медосмотры. Специалистам начисляется вознаграждение за выслугу лет. К примеру, тем, кто имеет непрерывный стаж более лет, – в размере 25%. Вознаграждение также получают юбиляры и за профессиональные достижения.

Работники пользуются льготными путевками в профилакторий, а сотрудники предпенсионного возраста обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение. Молодые специалисты при рождении ребенка получают матпомощь.

Поощряются и родители школьников. Мамы первоклашек получают 1,5 тыс. рублей, а работники, чьи дети окончили учебный год на отлично, – по 1 тыс. рублей. Дети работников предприятий отдыхают в оздоровительных лагерях.

Завод «Точмаш» предоставляет сотрудникам медицинские услуги. Здесь предоставляются дотации на путевки в санатории, дома и базы отдыха, путевки в детский лагерь Фото: kztm.org

«Точмаш» набирает слесарей и литейщиков, а «Ремдизель» – операторов и станочников

В соответствии с утвержденным планом производства на 2022 год ФКП «НПО «Казанский завод точного машиностроения» открыл набор квалифицированного персонала.

«Предлагаемый уровень заработной платы с учетом работы в удлиненную рабочую смену составляет от 50 тыс. рублей и зависит от профессии и квалификации работника. График работы – с 7 утра до 15.40 дня. Мы готовы дополнительно рассмотреть возможность организации работы вахтовым методом, а также предоставить место в гостинице либо частично компенсировать плату за аренду жилья в размере 10 тыс. рублей в месяц, предоставить трансфер от места проживания до места работы и обратно», – сообщили на заводе.

На предприятии действует расширенный соцпакет. Завод предоставляет сотрудникам медицинские услуги, обеспечивает необходимыми спецодеждой, обувью, средствами спецзащиты. Здесь предоставляются дотации на путевки в санатории, дома и базы отдыха, путевки в детский лагерь. Специалистам оплачивается обучение или курсы повышения квалификации по профилю предприятия, предоставляются доплаты за работу в ночное и вечернее время, руководство бригадой.

Работники завода получают выплаты при рождении первого ребенка, на сборы первоклашек в школу, при вступлении в брак, в связи с юбилейными датами и другие. Предприятие готово дополнительно взять на работу наладчиков, слесарей, токарей, автоматчиков, термистов, литейщиков и прессовщиков.

Дополнительный персонал требуется и на АО «Ремдизель». Соискателям предлагается от 60 тыс. рублей в месяц, в зависимости от профессии и квалификации. Предприятие обеспечивает сотрудников местами в гостинице и компенсирует плату за аренду жилья.

Завод предоставляет дополнительные компенсации и льготы. Сотрудники пользуются путевками в санатории, профилактории, их дети отдыхают в лагерях. Специалисты проходят бесплатное обучение или курсы, получают доплаты за работу в ночное время, выплаты при вступлении в брак и рождении ребенка. Молодые люди, только что окончившие вузы без отрыва от производства и получившие дипломы по профилю, получают дополнительные выплаты.

Сейчас заводу требуются водители, водители-испытатели, контролеры, наладчики, операторы, распределители работ, резчики металла, слесари, станочники, токари, фрезеровщики, электрогазосварщики и электромонтеры.