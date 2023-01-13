Работа новогодней ярмарки во дворе Кремля завершится концертом и спектаклями

В Казанском кремле завершается работа новогодней ярмарки во дворе Присутственных мест. Сегодня, в Старый Новый год состоится концертная программа под музыку исполнителей Fauzia, Tamara NOVA и JIVE. Начало — в 19.00, сообщили «Татар-информу» в Институте развития городов РТ.

Перед концертом в 16.00 и 18.00 состоятся показы спектакля «Сон Дедушки Мороза — Кыш Бабай төше». В 18.00 представление пройдет с переводом на русский жестовый язык. Спектакли пройдут на площади у Консисторской башни. Их показы будут продолжены в следующие дни — 14 и 15 января.

Так, в субботу и воскресенье, на ярмарку заглянут музыкальные зайчики, чтобы вместе с детьми написать и исполнить новогоднюю песню. Гостям и жителям Казани предлагают стать звездами «Пушистого турне» 14 января — в 15.00, 15 января — в 16.00.

Кроме того, 15 января в 14.00 состоится экскурсия по двору с переводом на русский жестовый язык.

Напомним, с 20 декабря по 15 января во дворе Присутственных мест продолжает работу новогодняя кремлевская ярмарка. Для двора разработали специальную концепцию оформления, на территории разместили арт-объекты и поставили 17-метровую елку. Работа ярмарки будет сопровождаться спектаклями, музыкальными вечерами, мастер-классами и многим другим. Вход на все мероприятия свободный.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новую городскую елку и ярмарку двора Присутственных мест с 1 по 9 января посетили более 200 тысяч человек.