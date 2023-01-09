Новую городскую елку и ярмарку двора Присутственных мест посетили более 200 тысяч человек

Зимой 2022/2023 впервые в качестве общественного пространства предстал двор отреставрированного здания Присутственных мест Казанского Кремля: 20 декабря здесь открылась новогодняя Кремлевская ярмарка, 25 декабря стартовала программа мероприятий у новой городской елки. Всего территорию музея-заповедника «Казанский Кремль» с 25 декабря по 8 января посетили более 230 тысяч человек, гостями новогодней ярмарки и зрителями представлений у елки во дворе стали 200 тысяч туристов и казанцев, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе музея-заповедника.

«В дни новогодних праздников Казанский Кремль традиционно стал местом притяжения для жителей Казани и гостей нашего города. В этом году к экскурсиям по территории и посещениям наших музеев добавился двор Присутственных мест с новогодней ярмаркой и 17-метровой елкой. В январские каникулы, с 1 по 8 января, у нас побывали около 190 тысяч человек, это на 20% больше, чем в прошлом году. Пиковыми днями стали 3, 4 и 5 января — за три дня Кремль посетили почти 100 тысяч человек. А первый день нового 2023 года с нами встретили более 26 тысяч человек. Надеемся, что это станет доброй традицией для горожан — проводить новогодние праздники в Казанском Кремле», — рассказал директор музея-заповедника Ильнур Рахимов.

У елки во дворе Присутственных мест, напомним, с 1 по 8 января проходили бесплатные уличные показы – спектакль для больших и маленьких зрителей «УхПухи», а также «Сон Дедушки Мороза – Кыш Бабай төше» от фонда «Живой город» и другие мероприятия. Экскурсии по Казанскому Кремлю за январские каникулы прослушали 27 тысяч посетителей.

«С самого начала мы делали проект, думая о горожанах, а не только о туристах. Нам было важно, чтобы двор появился на их карте города как новое общественное пространство для них. И особой ценностью для нас было встречать на праздниках здесь наших горожан, которые целенаправленно шли в Кремль погулять и посмотреть на елку: приходили семьями, привозили детей на тюбингах и санках. Мы надеемся, что это начало большого пути: нам предстоит тестировать немало форматов активностей для двора, чтобы он стал частью общественной жизни города», – рассказала информагентству руководитель департамента спецпроектов Института развития городов Татарстана, куратор Новогодней ярмарки Зиля Гарипова.

Показы спектакля «Сон Дедушки Мороза – Кыш Бабай төше», отметим, были запланированы с 4 по 8 января дважды в день, однако из-за сильных холодов с 7 января их пришлось отменить. Однако с ослаблением морозов, которое ожидается в среду, ярмарка возобновит свою работу до 15 января.