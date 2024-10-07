«Работа горячая»: Магдеев представил нового руководителя УК «Центральный»

Генеральным директором УК «Центральный» в Набережных Челнах назначен Вильсур Мингазов. Сегодня нового руководителя на аппаратном совещании представил мэр Автограда Наиль Магдеев.

Руководитель города дал наставления новому назначенцу, отметив, что должность «горячая»: ежедневно необходимо делать всё, чтобы людям было комфортно.

«Человек известный в городе. В последние годы работал в муниципальных учреждениях. Проявил себя с положительной стороны. Есть желание у него и у нас поработать в управляющей компании — это работа, связанная с нуждами и интересами людей. Это работа горячая: ежедневно делать всё, чтобы людям было комфортно, чтобы условия и проживание были хорошие», — подчеркнул Магдеев.

Мэр пожелал новому руководителю успехов, выдержки и терпения. «Всё у вас получится», — выразил уверенность Магдеев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Центрального района Набережных Челнов Эдуард Фаттахов ушел со своей должности после двух лет работы.