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«Работа горячая»: Магдеев представил нового руководителя УК «Центральный»
Генеральным директором УК «Центральный» в Набережных Челнах назначен Вильсур Мингазов. Сегодня нового руководителя на аппаратном совещании представил мэр Автограда Наиль Магдеев.
Руководитель города дал наставления новому назначенцу, отметив, что должность «горячая»: ежедневно необходимо делать всё, чтобы людям было комфортно.
«Человек известный в городе. В последние годы работал в муниципальных учреждениях. Проявил себя с положительной стороны. Есть желание у него и у нас поработать в управляющей компании — это работа, связанная с нуждами и интересами людей. Это работа горячая: ежедневно делать всё, чтобы людям было комфортно, чтобы условия и проживание были хорошие», — подчеркнул Магдеев.
Мэр пожелал новому руководителю успехов, выдержки и терпения. «Всё у вас получится», — выразил уверенность Магдеев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Центрального района Набережных Челнов Эдуард Фаттахов ушел со своей должности после двух лет работы.
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