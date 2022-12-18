Рабочую группу по созданию нового учебника по истории возглавит Мединский

Руководителем рабочей группы по созданию школьного учебника по истории станет помощник Президента России Владимир Мединский. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Сегодня принято решение, что возглавит рабочую группу Владимир Ростиславович Мединский как руководитель рабочей группы по историческому просвещению», — пояснил глава Минпроса.

«Мы не с нуля [создаем], у нас есть учебники уже по истории и под редакцией Анатолия Васильевича Торкунова, другие учебники. Я думаю, <...> [учебник будет писаться], может быть, в течение года, может, чуть дольше», — добавил Кравцов.

В начале декабря Президент РФ Владимир Путин назвал вопросом общенационального значения создание новых школьных учебников по истории и обществознанию. При этом сообщалось, что в учебниках по истории появится раздел, посвященный специальной военной операции на Украине.

В апреле 2016 года в Министерство образования и науки РФ было подано заявление с просьбой лишить Владимира Мединского, бывшего на тот момент министром культуры, ученой степени доктора исторических наук.

Заявители указывали на наличие в диссертации политика грубейших ошибок и некорректную работу с источниками. Однако Высшая аттестационная комиссия в октябре 2017-го решила сохранить за Мединским ученую степень доктора наук.