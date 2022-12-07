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Наука и образование
7 декабря 2022  14:07

Кравцов: О героях спецоперации напишут в школьных учебниках истории

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О героях российской спецоперации на Украине напишут в школьных учебниках истории. Об этом рассказал журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«Но то, что герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно. И уже большая работа ведется, мы в том числе в "Разговоры о важном" эту тему включили», – пояснил глава ведомства.

Ранее он также сообщил, что в учебниках появится раздел, посвященный специальной военной операции России на Украине. По его словам, уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть. 

#спецоперация на Украине
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