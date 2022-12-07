Кравцов: О героях спецоперации напишут в школьных учебниках истории
О героях российской спецоперации на Украине напишут в школьных учебниках истории. Об этом рассказал журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
«Но то, что герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно. И уже большая работа ведется, мы в том числе в "Разговоры о важном" эту тему включили», – пояснил глава ведомства.
Ранее он также сообщил, что в учебниках появится раздел, посвященный специальной военной операции России на Украине. По его словам, уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть.