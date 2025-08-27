news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 августа 2025 09:16

Рабочий персонал, врачи и педагоги останутся востребованными в эпоху ИИ

Читайте нас в
Телеграм

Искусственный интеллект хорошо выполняет задачи в узких профессиональных областях, по четким алгоритмам. Но это «машина», которая не обладает интуицией, эмпатией, эмоциональным интеллектом, креативностью и другими качествами, которые характерны человеку. Профессии, которые в обозримом будущем не исчезнут с рынка труда, «Татар-информу» назвала директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

«Искусственный интеллект не заменит рабочий персонал, менеджмент, врачей, психологов, преподавателей, режиссеров, продюсеров, менеджеров по продажам и многих других специалистов, где важно общение и присутствие человека», – отметила она.

В современных реалиях важны цифровые навыки, считают специалисты. С развитием технологий, информационных систем и автоматизацией процессов работники без цифровых навыков могут стать менее конкурентоспособными на рынке труда, считает эксперт.

«ИТ сегодня играют ключевую роль во всех без увеличения сферах бизнеса. Также высокую ценность для рынка труда имеет квалифицированный рабочий персонал – что накладывает отпечаток на востребованные навыки. Умение «работать руками» сегодня позволяет иметь хороший и стабильный доход», – подчеркнула Султанова.

Люди, которые обладают высоким уровнем навыков в своей профессии, регулярно обновляют знания и следят за трендами, будут востребованы независимо от сферы. Не случайно сегодня большинство работодателей говорят о дефиците навыков и по-настоящему квалифицированных специалистов.

Подробнее о том, как искусственный интеллект меняет рынок труда читайте в материале «Татар-информа».

читайте также
Профессии под угрозой и навыки будущего: как искусственный интеллект меняет рынок труда
Профессии под угрозой и навыки будущего: как искусственный интеллект меняет рынок труда
#искусственный интеллект #профессия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

26 августа 2025
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025