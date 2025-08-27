Рабочий персонал, врачи и педагоги останутся востребованными в эпоху ИИ

Искусственный интеллект хорошо выполняет задачи в узких профессиональных областях, по четким алгоритмам. Но это «машина», которая не обладает интуицией, эмпатией, эмоциональным интеллектом, креативностью и другими качествами, которые характерны человеку. Профессии, которые в обозримом будущем не исчезнут с рынка труда, «Татар-информу» назвала директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

«Искусственный интеллект не заменит рабочий персонал, менеджмент, врачей, психологов, преподавателей, режиссеров, продюсеров, менеджеров по продажам и многих других специалистов, где важно общение и присутствие человека», – отметила она.

В современных реалиях важны цифровые навыки, считают специалисты. С развитием технологий, информационных систем и автоматизацией процессов работники без цифровых навыков могут стать менее конкурентоспособными на рынке труда, считает эксперт.

«ИТ сегодня играют ключевую роль во всех без увеличения сферах бизнеса. Также высокую ценность для рынка труда имеет квалифицированный рабочий персонал – что накладывает отпечаток на востребованные навыки. Умение «работать руками» сегодня позволяет иметь хороший и стабильный доход», – подчеркнула Султанова.

Люди, которые обладают высоким уровнем навыков в своей профессии, регулярно обновляют знания и следят за трендами, будут востребованы независимо от сферы. Не случайно сегодня большинство работодателей говорят о дефиците навыков и по-настоящему квалифицированных специалистов.

Подробнее о том, как искусственный интеллект меняет рынок труда читайте в материале «Татар-информа».