Профессии под угрозой и навыки будущего: как искусственный интеллект меняет рынок труда

На рынке труда России и Татарстана растет интерес к специалистам, владеющим навыками использования технологий искусственного интеллекта. В каких сферах работодатели требуют новые навыки, какие профессии со временем уйдут с рынка, а какие не пострадают – в обзоре «Татар-информа».





Автоматизация – один из главных вызовов ближайшего будущего

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За последний год количество вакансий с упоминанием AI (ИИ, искусственного интеллекта) в России превысило 4,2 тыс., что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные исследования компании TECNO и hh.ru.

«Такая динамика указывает на усиливающийся интерес бизнеса к ИИ-проектам и увеличение числа задач, связанных с его внедрением. Особенно активными в этом направлении остаются IT-отрасль (более 1,7 тыс. вакансий), финансовый сектор (около 1 тыс.) и сфера образования (более 300). При этом в девелопменте число вакансий с AI-компетенциями увеличилось на 136%, в образовании – на 101%, а в финансовой сфере – на 55%», – рассказала директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

В ближайшие годы количество работоспособного населения в стране резко не вырастет, поэтому лучший способ развития – повышение производительности труда, автоматизация и роботизация. Автоматизация – один из главных вызовов ближайшего будущего, считает Султанова. Сейчас работодатели активно внедряют HR-продукты, которые снимают рутину с плеч кадровых работников, автоматизируют найм. Но внедрение ИИ пока не решило проблему кадрового голода.

«Стоит признать, что работодатели, внедряющие автоматизацию, действительно первыми получают повышение эффективности и могут перераспределять ценных работников на более сложные задачи, которые решить при помощи робота невозможно», – отметила собеседница «Татар-информа».

Внедрение ИИ пока не решило проблему кадрового голода Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Компании активно интегрируют искусственный интеллект в бизнес-процессы

Интерес работодателей к нейросетям действительно возрос, отмечают и в SuperJob.ru. Вакансий, предполагающих наличие опыта работы с ИИ или навыков машинного обучения, за год в России стало больше в 2,3 раза, заметили в пресс-службе. Компании активно интегрируют искусственный интеллект в бизнес-процессы, применяя его для решения разнообразных задач – от разработки рекомендательных технологий до создания контента.

По мнению экспертов, пока что искусственный интеллект не достиг того уровня развития, чтобы полностью вытеснить с рынка труда какую-либо профессию, но отдельные рабочие функции ему уже успешно научились делегировать.

От представителей этих профессий работодатели чаще всего ждут навыков использования ИИ в работе:

UI/UX-дизайнер

Менеджер по маркетингу

Менеджер по продажам/работе с клиентами

Product/project-менеджер

Графический дизайнер

ИИ активно внедряется в банковской сфере, логистике, онлайн-продажах

Интересно, что более половины экономически активных респондентов не испытывают опасений относительно искусственного интеллекта и не боятся потери работы из-за его внедрения. Согласно опросу SuperJob, среди представителей распространенных профессиональных групп выше всего потенциал ИИ применительно к своей деятельности оценивают операторы кол-центров. По оценкам, нейросеть смогла бы выполнять более половины рабочих их обязанностей. Маркетологи считают возможным передать алгоритмам в среднем 38% своих рабочих функций, пиарщики – 36%.

«Важно, насколько действительно повышается качество работы при использовании ИИ. Однако российские потребители пока не вполне определились. 26% опрошенных россиян относятся к работе, выполненной с помощью нейросетей, как к высококачественной, и столько же – как к халтурной. Соотношение голосов за год практически не изменилось. 48% затруднились с оценкой», – подчеркнули в пресс-службе SuperJob.ru.

Но есть сферы деятельности, которые значительно автоматизировать очень сложно. Например, вряд ли когда-либо получится роботизировать медицинский уход, воспитание и обучение детей в садах и школах, помощь престарелым. Это сферы, где важно человеческое участие, эмпатия, коммуникации.

В пресс-службе Центра занятости населения (ЦЗН) РТ добавили, что искусственный интеллект сейчас активно внедряется в банковской сфере, логистике, онлайн-продажах, документообороте и кадровом учете. Наименее затронуты сферы с физическим трудом – к примеру, ЖКХ, производство и сельское хозяйство.

Выше всего потенциал ИИ применительно к своей деятельности оценивают операторы кол-центров Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

Кадровый голод стимулирует роботизацию логистических и производственных операций

По оценкам специалистов, потенциально ИИ может взять на себя решение до 30% задач разработки ПО, но программисты считают, что его еще учить и учить. Как результат – программисты и аналитики с опытом машинного обучения зарабатывают больше.

По некоторым позициям, предполагающим применение нейросетей в работе (например, у дизайнеров, копирайтеров и маркетологов), средние зарплатные предложения даже ниже, чем для специалистов, работающих без использования нейросетей. Работодатели уверены, что использование нейронных сетей серьезно облегчает труд таких работников и снижает временные затраты на рутинные операции, а потому не готовы платить больше.

«Мы видим огромный потенциал цифровизации различных сфер деятельности, например управления персоналом, финансов, образования (HR Tech, FinTech, EdTech). Также перспективно использование машинного обучения и искусственного интеллекта в науке, медицине. Развиваются чат-боты и виртуальные помощники, интернет вещей и беспроводные технологии. Кадровый голод стимулирует роботизацию логистических и производственных операций, развитие беспилотных способов управления транспортными средствами. Перспективы развития есть и у специалистов, программирующих и обслуживающих роботов», – рассказали в пресс-службе SuperJob.ru.

Однако процесс автоматизации не быстрый, а пока нужны люди, и они будут нужны в обозримом будущем. Автоматизация приведет к тому, что спрос на персонал, выполняющий рабочие операции, снизится, поскольку эти операции передадут машинам, но вырастет спрос на тех, кто умеет роботов создавать, программировать, обслуживать, добавили в пресс-службе.

Кадровый голод стимулирует роботизацию логистических и производственных операций, развитие беспилотных способов управления транспортными средствами Фото: © Кристина Кормилицына / РИА Новости

Чаще к помощи ИИ прибегают креативщики из маркетинга и дизайна

Пока рынок труда Татарстана не ощутил на себе серьезной угрозы от ИИ, люди не остаются без работы из-за того, что их заместили технологии. Более того, это скорее всего даже не перспектива ближайших лет.

«ИИ воспринимается работодателями как инструмент-помощник, а не как полноценная рабочая сила. В ходе опроса hh.ru представители бизнеса рассказали, какие именно сотрудники в их компаниях уже работают или планируют использовать нейросети. Чаще всего к помощи ИИ прибегают креативщики из маркетинга и дизайна – 30%. В подавляющем большинстве случаев – две трети опрошенных – заявили, что ИИ используется для генерации потокового контента (картинки, короткие тексты, звуки)», – пояснила Альбина Султанова.

Для решения бизнес-задач ИИ использует каждый десятый опрошенный бизнес-аналитик и менеджер по продукту. Программисты обращаются к ИИ с серьезными задачами лишь в 7% случаев. В остальное время ИИ могут использовать как замену поисковикам или собеседника.

В ходе опроса представители компаний отметили, что ИИ достаточно часто используют в работе HR-специалисты и еще очень хотят работать с ИИ инженеры, но уровень самих специалистов и уровень нейросетей «не дорос до плодотворного взаимодействия».

«Между тем есть и риски, которые компании, использующие нейросеть в работе, уже отмечают и готовы озвучить. Среди основных препятствий использовать ИИ бизнес называет непонимание принципов его работы, возможные юридические и этические вопросы, связанные с использованием данных, и необходимость адаптации бизнес-процессов для интеграции нейросетей», – добавила Султанова.

ИИ воспринимается работодателями как инструмент-помощник, а не как полноценная рабочая сила Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

ИИ как навык требуют от соискателей в ИТ, нефтегазовой отрасли, СМИ и маркетинговых агентствах

С внедрением технологий работодатели, как правило, используют ИИ для выполнения рутинных, несложных задач. Навык умения использовать искусственный интеллект действительно чаще упоминается в вакансиях, но он пока является дополнительным и ключевым лишь в ИТ-сфере.

«Чаще всего ИИ как навык требуют от соискателей работодатели из ИТ, нефтегазовой отрасли, а также в вакансиях от СМИ и маркетинговых агентств. Кроме того, ИИ можно достаточно часто встретить как требование в вакансиях образовательных учреждений, ретейла и в сфере строительства. Но почти все эти вакансии по большей части собираются в «пучок» для ряда профессий: дизайнеров, менеджеров по маркетингу, программистов, контент-менеджеров и копирайтеров», – говорит Альбина Султанова.

Поэтому представителям этих профессий, если они хотят оставаться конкурентоспособными на рынке сейчас и в перспективе, стоит изучать и использовать различные инструменты с ИИ, развивать эти компетенции, считает она.

Кроме того, с внедрением ИИ в технологии для подбора персонала может значительно измениться профессия рекрутера, требования к его компетенциям трансформируются. Одним из важнейших станет умение эффективно применять ИИ на разных этапах подбора.

«Для соискателей использование таких технологий на стороне компаний не несет угрозы. Во-первых, задачу искусственному интеллекту в любом случае ставит человек, живой рекрутер, который имеет свое представление об идеальном кандидате на вакансию. И возможное отсеивание по возрасту или образованию будет заложено именно рекрутером. Во-вторых, ИИ лишен личной субъективности, «машина» следует четкому алгоритму», – отметила Султанова.

Соответственно, если компании важны конкретные навыки соискателя, но не важно образование – последнее не станет препятствием. Важно, что финальное решение все равно остается за живым человеком, подбор персонала не переходит в руки «роботов».

Спрос на персонал, выполняющий рабочие операции, снизится, поскольку эти операции передадут машинам Фото: © Николай Хижняк / РИА Новости

«Первыми под удар попадают люди старше 45 лет с узкопрофильным опытом»

В пресс-службе ЦЗН РТ назвали исчезающие профессии в различных сферах.

Клерки и офисные сотрудники:

Бухгалтеры (частично) → автоматизация 1С.

Операторы call-центров → чат-боты.

Кассиры в супермаркетах → самообслуживание.

Транспорт и логистика:

Водители такси → беспилотные такси (в городах, где идут эксперименты).

Курьеры-посредники → дроны и роботы.

Производство:

Контролеры качества → компьютерное зрение (например, на заводах КАМАЗ).

Сборщики на конвейерах → роботы-манипуляторы.

Есть профессии, которые под угрозой исчезновения до 2030 года.

Финансы и юриспруденция:

Банковские операционисты → AI-ассистенты в мобильных приложениях.

Юристы по шаблонным делам (разводы, кредитные споры) → сервисы вроде «Право.ру».

Медицина:

Лаборанты → ИИ-анализ анализов (например, платформы «Теледоктор»).

Рентгенологи → алгоритмы диагностики (как IBM Watson).

Творческие профессии (частично):

Журналисты-новостники → GPT-генерация текстов.

Дизайнеры шаблонов → нейросети.

«Нейросети и роботы постепенно захватывают рынок труда. Первыми под удар попадают люди старше 45 лет с узкопрофильным опытом, к примеру, бухгалтеры без навыков цифровых инструментов, а также работники рутинного физического труда (фасовщики, упаковщики) и специалисты, чьи задачи сводятся к шаблонным действиям, к примеру, юристы по типовым договорам», – отметили в пресс-службе.

Перспективы развития есть у специалистов, программирующих и обслуживающих роботов Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Кибердетектив и аналитик цифровых следов

Вместе с тем на рынке появляются новые профессии. В цифровой экономике, к примеру, это аналитик цифровых следов (сбор и интерпретация данных о поведении пользователей в метавселенных), крипто-аудитор (проверка безопасности блокчейн-транзакций), специалист по токенизации активов (перевод реальных активов в цифровые токены).

В сфере экологии и устойчивого развития появились новые вакансии для сити-фермера (проектирование и обслуживание вертикальных ферм в городах), менеджера по углеродному следу (расчет и компенсация выбросов CO₂ компаний), ресайклера (разработчика систем повторного использования материалов).

В сфере медицины будущего в числе новых профессий биоинформатик (анализ геномных данных с помощью ИИ), инженер киберорганов (3D-печать и обслуживание искусственных органов) и терапевт цифрового детокса (помощь в преодолении зависимости от технологий).

В сфере безопасности есть вакансии для кибердетектива (расследование преступлений в darknet) и специалиста по защите от дипфейков (выявление поддельных фото/видео), а в образовании – для разработчика персональных образовательных траекторий (подбор курсов с учетом данных нейроанализа) и тьютора по работе с ИИ (обучение эффективному использованию нейросетей).

«Чтобы оставаться востребованным на рынке труда, важно постоянно обновлять и расширять свой набор навыков. Для этого можно активно участвовать в профессиональных мероприятиях, семинарах и тренингах», – заметили в пресс-службе ЦЗН РТ.

Чтобы оставаться востребованным на рынке труда, важно постоянно обновлять и расширять свой набор навыков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ИИ не заменит рабочий персонал, менеджмент, врачей, психологов, преподавателей

По мнению аналитиков, искусственный интеллект может хорошо выполнять задачи в узких областях, по четким алгоритмам. Но это «машина», которая не обладает интуицией, эмпатией, эмоциональным интеллектом, креативностью и другими качествами, которые характерны человеку.

«Поэтому ИИ не заменит рабочий персонал, менеджмент, врачей, психологов, преподавателей, режиссеров, продюсеров, менеджеров по продажам и многих других специалистов, где важно общение и присутствие человека», – говорит Султанова.

Однако если говорить про ИТ-сферу, то на рынке появляются разные новые профессии. Например, промт-инженеры, ML-инженеры, AI-тренеры, причем со знанием иностранных языков, графические дизайнеры ИИ, AI-креаторы, AI-разработчики, преподаватели по направлению «Искусственный интеллект».

В современных реалиях важны цифровые навыки, считают специалисты. С развитием технологий, информационных систем и автоматизацией процессов работники без цифровых навыков могут стать менее конкурентоспособными на рынке труда, говорит Альбина Султанова.

«ИТ сегодня играют ключевую роль во всех без увеличения сферах бизнеса. Также высокую ценность для рынка труда имеет квалифицированный рабочий персонал, что накладывает отпечаток на востребованные навыки. Умение «работать руками» сегодня позволяет иметь хороший и стабильный доход», – подчеркнула она.

Люди, которые обладают высоким уровнем навыков в своей профессии, регулярно обновляют знания и следят за трендами, будут востребованы независимо от сферы. Не случайно сегодня большинство работодателей говорят о дефиците навыков и по-настоящему квалифицированных специалистов.

В современном мире профессиональные знания быстро устаревают, поэтому работодатели по-прежнему акцентируют внимание на гибкости специалистов и их способности к обучению. Сейчас востребованы навыки работы с искусственным интеллектом и большими данными, креативное и системное мышление, адаптивность и непрерывное обучение, эмоциональный интеллект.