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Рабочие предприятий Татарстана смогут лично обратиться к депутату Госдумы
Совещания, связанные с производственной деятельностью, больше не будут проходить в кабинетах. К такой договоренности пришли первый зампред комитета Госдумы по МСП Альфия Когогина и Минпромторг РТ в ходе заседания рабочей группы по реализации госпрограмм поддержки в промышленности и привлечению средств из федерального бюджета в татарстанскую экономику, которое прошло в Набережных Челнах.
Отныне совещания будут проходить в цехах, на фабриках и новых производствах, где госслужащие смогут лично узнавать у руководителей предприятий и рабочих об основных достижениях, а также текущих сложностях, сообщают «Челнинские известия».
«Если в 2023 году удалось привлечь в экономику Татарстана более 43 миллиардов рублей, причем почти 12 миллиардов – льготных кредитов из Фонда развития промышленности, то за девять месяцев 2024 года предприятия республики получили 49,7 миллиарда рублей федеральных средств», – рассказала Когогина.
Ранее зампредседателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов предложил развивать проекты по производству мяса.
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