Марат Ахметов предложил развивать в Татарстане проекты по производству мяса

Заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов предложил развивать проекты по производству мяса. Об этом депутат заявил на заседании парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«У нас есть огромный резерв по производству мяса. Если сравнить по размерам территории и ресурсному потенциалу, значительно уступающие субъекты, например Пензенская область, Мордовия, уже производят мясо на уровне Татарстана. Белгородская область в два раза меньше Татарстана, а производит 1,5 млн тонн мяса. Это тот резерв, который нам можно было бы задействовать», – сказал вице-спикер.

По его мнению, необходимо развивать проекты с инвесторами, что дало бы возможность дополнительно производить 300 тыс. тонн мяса в год. «Тем самым еще на полмиллиона тонн зерна нашли бы потребность внутри республики. Есть холдинг, у которого проект переработки мяса рассчитан на миллион голов свиней, а собственного поголовья не хватает. С ними нужно реализовывать такие проекты, чтобы мы могли производить 800 тыс. тонн мяса в год, а в идеале – миллион тонн», – подчеркнул он.

Ахметов заверил, что проекты по производству мяса будут очень востребованы.

За прошлый год в Татарстане было произведено 512,9 тыс. тонн мяса, в том числе крупного рогатого скота, птицы и свинины.

На госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ» в республиканском бюджете на 2025 год заложено более 12 млрд рублей. По этой программе в том числе учтены расходы на мероприятия по обращению с безнадзорными животными в сумме 84,3 млн рублей. На содержание сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям планируется направить 44,9 млн рублей.