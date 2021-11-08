Рабочие КАМАЗа собрали более 300 тыс. рублей жильцам разрушенного дома в Челнах

Работники КАМАЗа собрали 312,9 тыс. рублей для коллег, пострадавших при взрыве в жилом доме 48/20 в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сбор денежных средств был объявлен по инициативе добровольческого сообщества «Лига добрых дел» и волонтеров КАМАЗа. Принять участие в благом деле решили 659 сотрудников компании.

Материальная помощь будет оказана камазовцам, проживающим в трех разрушенных подъездах: 10-м, 11-м и 12-м. Собранные финансовые средства направят 17 камазовским семьям.

Кроме того, пострадавшим работникам компании будет оказана благотворительная помощь от ПАО «КАМАЗ».

Помимо этого, сегодня на аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев сообщил, что из городского бюджета пострадавшие получили выплаты в 10 тыс. рублей. В общей сложности 25 зарегистрированным жильцам дома 48/20 было выделено 1 млн 250 тыс. рублей, о чем ранее писало ИА «Татар-информ».