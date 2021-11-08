Жильцам пострадавшего от взрыва дома в Набережных Челнах выплатили более 1 млн рублей

125 жильцов, прописанных в доме 48/20 в Набережных Челнах, получили материальную помощь по 10 тысяч рублей. Общая сумма выплат составила 1 млн 250 тысяч рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что людям, пострадавшим от взрыва бытового газа, необходимо оказывать помощь и поддержку.

«Это больше одного миллиона. В этом направлении нужно дальше работать. Нужно провести все восстановительные работы, сделать окна, поклеить обои. Для людей нужно создать все условия, а также находиться постоянно на связи с пострадавшими. Разные жизненные ситуации могут быть», — отметил он.

На сегодняшний день подрядной организацией демонтированы все конструкции, которые были повреждены после взрыва бытового газа.

«В настоящее время по специальным чертежам изготавливаются новые железобетонные конструкции. Они будут установлены в 11 подъезде взамен утраченных. Также мы ждем последние сметы по восстановлению и проект, по которому будут идти работы», — сообщил Зуев.

Наиль Магдеев поставил задачу переселить всех пострадавших жильцов в свои квартиры до Нового года, чтобы они смогли встретить праздник в родных стенах.