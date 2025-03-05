Рабочая группа по апробации цифрового рубля создана в Татарстане

Марат Файзрахманов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане образована рабочая группа в целях апробации на территории республики расчетов с использованием цифрового рубля. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписал и. о. Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Председателем рабочей группы назначен министр финансов республики Марат Файзрахманов. Сопредседателем группы должна стать директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Заместителем председателя определен управляющий Отделением – Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марат Шарифуллин, а секретарем – директор по инновациям Ак Барс Банка Марсель Гафаров.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что регулятор перенес массовый запуск цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок.