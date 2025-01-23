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Общество 23 января 2025 19:13

Цифровой рубль усилит контроль за нецелевым использованием средств в ЖКХ Татарстана

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев предложил перейти на оплату цифровым рублем жилищно-коммунальных услуг, а также финансировать цифровой валютой федеральные и региональные программы для развития инфраструктуры ЖКХ. Слова председателя прозвучали на итоговой коллегии ведомства в Казани.

По его словам, важной частью стратегии тарифного регулирования до 2030 года в Татарстане станет переход на целевое расходование средств регулируемыми организациями через механизм цифрового рубля как средства распределения финансов. Это значительно повысит контроль над нецелевым использованием средств, пояснил он.

«Суть механизма в следующем - платежи за ЖКХ и услуги, поступающие от потребителей до регулируемой организации, автоматически расщепляются с учетом принятых тарифных решений на две конкретные составляющие - текущие расходы и инвестиции», - сказал председатель Госкомитета РТ по тарифам.

Груничев попросил власти республики поддержать пилотный проект и назвал его основые этапы. В 2025 году планируется подготовка нормативно-правовой документации, а с 2026 года - запуск в эксплуатацию.

#тарифы #рубль #госкомитет рт по тарифам #Александр Груничев
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