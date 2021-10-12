Минкульт Татарстана: QR-коды дадут заполнить концертные залы, театры и цирк до 70%

Требования QR-кодов касаются не только посетителей торговых центров и общепита, но и учреждений культуры. Ограничения затронут концерты, спектакли, цирковые представления. Как восприняли QR-коды в концертных залах и театрах и как татарстанцам не выпасть из культурной жизни, выяснило ИА «Татар-информ».

Требования QR-кодов касаются не только посетителей торгцентров и общепита, но и учреждений культуры. Ограничения затронут концерты, спектакли, цирковые представления

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Все учреждения культуры обладают высокой степенью иммунизации сотрудников

Министерство культуры РТ рекомендовало подведомственным учреждениям заполнять залы на 70% с учетом новых требований, а это значит – с предъявлением QR-кодов посетителями и 100-процентной вакцинацией коллектива учреждения. Сохранение 70-процентной заполняемости залов позволит удержать выручку от продажи билетов на прежнем уровне, сохранявшемся долгое время после отмены прошлой осенью тотального запрета на массовые мероприятия.

«Все подведомственные учреждения Министерства культуры РТ обладают высокой степенью иммунизации сотрудников и подготовлены к работе в подобных непростых условиях», – заверили в пресс-службе ведомства.

В то же время, подчеркивают в пресс-службе Минкульта РТ, учреждениям культуры разрешается самостоятельно определиться с одной из разрешаемых моделей работы в существующих реалиях продолжающейся пандемии: либо заполнять залы на 70%, требуя с посетителей QR-коды и обязав вакцинироваться всех своих сотрудников, либо заполнять залы только наполовину и тогда не спрашивать QR-коды и не вынуждать всех своих сотрудников вакцинироваться.

Учреждениям культуры разрешается самостоятельно определиться с одной из разрешаемых моделей работы в существующих реалиях продолжающейся пандемии Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Необходимо отметить, что учреждения культуры на своих информационных ресурсах объявят об условиях посещения мероприятий. При этом не все мероприятия в наших учреждениях относятся к категории массовых: это индивидуальное посещение выставок, индивидуальные экскурсии, в том числе на открытом воздухе, мастер-классы с небольшим количеством участников», – отдельно обратили внимание в пресс-службе Министерства культуры РТ.

« Можно двояко трактовать норму заполняемости зрительного зала в 50%»

В случае если учреждение культуры остается с нормой заполняемости зала в 70%, наличие QR-кодов у посетителей, так же как и на других массовых мероприятиях, будут проверять его контролеры или администраторы с помощью обычного смартфона.

«При помощи камеры вы наводите на QR-код, и автоматически появится ссылка на сертификат о вакцинации Covid-19. При этом администрация учреждения вправе запросить документ, подтверждающий вашу личность (чтобы верифицировать предоставляемый цифровой сертификат. – Ред.)», – отметили в Минкульте РТ.

Некоторые из учреждений культуры, например оперный театр и Казанский цирк, стратегии работы в условиях ограничений еще не приняли. Ближайшие представления здесь состоятся только в конце недели, у руководителей есть время на раздумья и наблюдения за коллегами, которым решение пришлось принимать еще в конце прошлой недели.

В случае если учреждение культуры остается с нормой заполняемости зала в 70%, наличие QR-кодов у посетителей будут проверять его контролеры или администраторы Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Сегодня в театре нет спектаклей, ближайший спектакль – в пятницу, 15 октября, “Царская невеста”, поэтому пока не готовы дать комментарий. Как только будет выработано решение, мы его озвучим. Есть ряд моментов, которые касаются специфики именно нашего театра, они до сих пор решаются с вышестоящими инстанциями», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

В той же выжидательной позиции признался директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин. Здесь ближайшее мероприятие состоится только 16 октября.

«Первое следующее мероприятие у нас будет только в субботу – это один момент. Второй момент: я почитал приказ, сложилось не совсем полное понимание про 50%, про 70%. Можно двояко трактовать норму заполняемости зрительного зала в 50% и 500 человек. Я хочу получить разъяснения, дальше будет понятно, как мы будем работать по этой схеме – с QR-кодами, без QR-кодов», – сказал Шарифуллин.

Купленные ранее билеты действительны

Театр кукол «Экият» ближайшее представление даст 13 октября. Ильфат Ганеев, исполнительный директор театра, сообщил «Татар-информу», что с 11 октября «Экият» будет работать при заполняемости не более 50% и с соблюдением всех эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора. И уже в минувшую пятницу, сразу, как стало известно о введении новых ограничений на массовые мероприятия, на сайте театра появилось объявление:

«Уважаемые зрители, с 11 октября 2021 года при заполняемости зрительных залов театров не более 50% QR-коды не потребуются. Все заранее купленные билеты действительны, театр работает в штатном режиме.

С сегодняшнего дня театр продает билеты на спектакли с рассадкой не более 50%».

С 11 октября театр «Экият» будет работать при заполняемости не более 50% и с соблюдением всех эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Такой же выбор сделала Татарская филармония – ориентироваться на половинную заполняемость зрительного зала.

«Как стало ясно из постановления, QR-коды в этом случае не требуются. Все купленные заранее билеты сохраняются. Обязательным условием посещения концертов филармонии является наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). При входе сотрудниками филармонии обязательно измеряется температура всех зрителей, пришедших на концерт. И мы убедительно просим своих зрителей в случае плохого самочувствия проявить ответственность и оставаться дома», – акцентировали в пресс-службе учреждения.

Казанский театр юного зрителя также предпочел не проверять у каждого входящего посетителя QR-коды, а снизить с ранее разрешенных 70 до 50 процентов заполняемость зрительного зала. Возвращать ранее купленные билеты на ближайшие даты спектаклей, чтобы соответствовать новым требованиям, не придется, уверяют в ТЮЗе.

«У нас не было солд-аута (полностью раскупленных билетов. – Ред.) на спектакли этой недели. Билеты и сейчас есть в продаже на все ранее заявленные даты. К тому же постановление не имеет обратной силы – все купленные билеты действительны. Просто с 11 октября мы продаем только 50% зала. Для обеспечения рассадки места блокируются автоматически», – разъяснили в ТЮЗе.

В музеях и театрах QR-коды не спросят

В Музее Горького и Шаляпина из антикоронавирусных мер, как и прежде, остаются актуальными маски и соблюдение социальной дистанции. Иных ограничений не вводится, сообщила «Татар-информу» директор музея Марианна Гаврилова.

«По поводу QR-кодов нам пока внутренний приказ не прислали, мы ждем документ от Национального музея РТ (Музей Горького и Шаляпина является его филиалом. – Ред.). Пока действуют все ограничения, которые были и до этого, – маски и социальная дистанция», – сказала собеседница.

Больших требований, чем применявшиеся до 11 октября, к музеям и библиотекам пока и не вводится, уточнила и. о. генерального директора Национального музея РТ Алиса Вяткина. Нововведения касаются массовых мероприятий, проводимых на ограниченной площадке и подразумевающих стационарное расположение посетителей.

Больших требований, чем применявшиеся до 11 октября, к музеям и библиотекам пока не вводится Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«В этом приказе не прописаны музеи и библиотеки. Как я понимаю, это больше касается тех мероприятий, когда большая концентрация людей в зале – кинотеатры, театры. У нас 2000 квадратных метров, чтобы заполнить их на 50%, учитывая, что на квадратный метр разрешено не более 4 человек… Мы столько людей физически даже не сможем пустить. Второе: у нас так и так группы до 20 человек, мы не отменяли прежние ограничения и требования Роспотребнадзора, просто усилились по санитайзерам. В целом ни в российском, ни в татарстанском постановлении про новые требования к музеям и библиотекам не прописано», – резюмировала она.

К вечеру 11 ноября стало известно, что в Татарстане введена всеобщая обязательная вакцинация от Covid-19 для отдельных категорий граждан. В том числе обязательная вакцинация касается работников музеев, кино, концертных и выставочных залов, библиотек, досуговых и развлекательных центров, детских лагерей, сферы туризма.

До 6 декабря руководители организаций должны обеспечить вакцинацию сотрудников вторым компонентом. С 9 ноября от работы должны быть отстранены сотрудники, не прошедшие первый этап вакцинации. С 7 декабря – не получившие второй компонент вакцины против новой коронавирусной инфекции. Таким образом, кино, театры, цирки и концертные площадки выбранной стратегии в половину заполняемости зрительного зала смогут придерживаться лишь в течение двух ближайших месяцев. С 7 декабря, когда должны будут быть вакцинированы все сотрудники этих учреждений, они смогут перейти на 70-процентную заполняемость зрительных залов.