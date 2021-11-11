В Приамурье система QR-кодов распространится на салоны красоты, банки и вузы

Новый список учреждений, где будет действовать система QR-кодов, утвердило правительство Амурской области. В него вошли парикмахерские и салоны красоты, а также вузы, сообщает Интерфакс.

В распоряжении, опубликованном на официальном сайте областного правительства говорится, что с 15 ноября посетители парикмахерских и салонов красоты, массажных салонов, соляриев должны будут предоставлять QR-коды о вакцинации от коронавируса или отрицательные ПЦР-тесты.

С 1 декабря QR-коды или справки об отсутствии Cоvid-19 потребуются для совершеннолетних на очном обучении в образовательных организациях (за исключением общеобразовательных). Посетителей банков и микрофинансовых организаций также коснутся эти нововведения.

QR-коды или справки об отсутствии Cоvid-19 нужны будут и для посещения развлекательных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий.

В Республике Татарстан в ближайшее время пассажиры будут допускаться в общественный транспорт при наличии бумажного либо электронного QR-кода или QR-кода о наличии медотвода, о чем сообщал «Татар-информ».