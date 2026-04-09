«Пятый год подряд – лидеры»: Татарстан даст старт всероссийской акции «Вода России»

Берег реки Ноксы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Старт всероссийской акции «Вода России» этой весной будет дан в Татарстане 17 апреля в рамках одноименного экологического съезда. Республика постарается собрать на экоакции рекордное число участников. Об этом сообщила сегодня «Татар-информу» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

«Почему доверили открытие акции нашей республике? Потому что мы пятый год подряд – лидеры. Наши жители активно ее поддерживают, выходят на уборку берегов рек и озер Татарстана», – отметила она.

На следующей неделе, 17 апреля, в Набережных Челнах заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков, глава города Наиль Магдеев и министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин торжественно откроют новый сезон. К всероссийскому субботнику присоединятся все регионы страны, некоторые из них – в прямом эфире. Для проведения масштабной уборки на берега Камы выйдут участники экологического съезда, волонтеры и жители города. Программа экофестиваля в Набережных Челнах включает интерактивные зоны, мастер-классы, фитнес-разминку и концертную программу.

«На нас лежит большая ответственность. Конечно, мы усилим работу по освещению акции. Будем стараться привлечь к ней еще большее количество людей», – заверила Манидичева.

О своем участии в открытии сезона акции «Вода России» в 2026 году заявили представители Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», благотворительного фонда «Выручаем», корпоративные волонтеры ПАО «КАМАЗ».

В 2025 году Татарстан подтвердил статус лидера экологического волонтерства, в пятый раз подряд заняв первое место во Всероссийской акции по очистке берегов «Вода России». В субботниках на берегах рек и озер приняли участие 410 423 человека – школьники, студенты, сотрудники предприятий и организаций. Совместными усилиями было очищено 11 008 километров береговой линии – это расстояние от Казани до Владивостока и обратно. Было собрано и вывезено на переработку более 12 тысяч куб. метров мусора. Всего за пять лет участниками субботников стали почти 2 млн татарстанцев.

Двухдневный экологический съезд «Вода России» в Набережных Челнах объединит профессиональное сообщество и волонтерское движение. Его первый день посвящен экспертной работе, а второй – запуску сезона уборки берегов по всей стране. Организатором мероприятия выступает Минприроды России, а координаторами – ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» и Министерство экологии и природный ресурсов РТ.