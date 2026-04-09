Единый цифровой ресурс и исчезнувшие озера: что обсудят на съезде «Вода России» в РТ

Пробелы в нормативно-правовом поле и водном кодексе, перспективы создания единого цифрового ресурса всех водных объектов страны и другие актуальные вопросы обсудят участники экологического съезда «Вода России», который пройдет 16-17 апреля в Набережных Челнах. Об этом сообщила сегодня «Татар-информу» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

«Вопросы охраны водных объектов приобретают особую важность. Вода – один из основных стратегических ресурсов нашей страны, наравне с нефтью и газом. Очень важно обсудить вопросы охраны водных объектов. Регионам важно объединиться, обсудить и понять, как мы можем вместе более эффективно решать актуальные вопросы в масштабах страны», – сказала она.

Первый день съезда откроется расширенным совещанием «Актуальные вопросы водопользования». В центре повестки – анализ экологических вызовов и выработка системных решений на федеральном и региональном уровнях.

«В первый день съезда выступят руководители природоохранных ведомств с вопросами охраны водных объектов. Вопросы разные – работа по установлению береговых линий, применение водного кодекса, соблюдение охраны режимов водоохранных зон, нормативы качества водных объектов с учетом региональных особенностей», – отметила Ольга Манидичева.

В совещании примут участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков, министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин, руководители региональных министерств экологии, главы профильных ведомств и ведущие эксперты-экологи. Модератором дискуссии выступит исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

«Каждый регион расскажет о своих водных объектах. Конечно, это Кама и Волга. Наверное, будет озвучена проблематика, с которой сталкиваются регионы. К примеру, можно начать работу по установлению региональных нормативов при мониторинге водных объектов с учетом местных особенностей. Будем говорить об охране малых водных объектов. Институт проблем экологии Академии наук РТ выявил динамику, что за 50 лет исчезло 3133 водных объекта. Проблема назрела и нужно ее решать. Может быть нужно выйти с инициативой в правовом поле», – сообщила Манидичева.

По ее словам, существует проблема инвентаризации водных объектов.

«Почему бы нам не создать единый цифровой ресурс всех водных объектов, чтобы понять стратегический запас страны? Главным итогом встречи станет рабочий протокол, который зафиксирует все предложения регионов для дальнейшей проработки», – пояснила замминистра экологии.

В первый день также пройдет семинар для региональных представителей Всероссийской акции «Вода России». Участники обсудят практические механизмы координации экологических инициатив на местах, обменяются опытом проведения субботников и наметят планы на предстоящий сезон.

Двухдневный экологический съезд «Вода России» объединит профессиональное сообщество и волонтерское движение. Его первый день посвящен экспертной работе, а второй – запуску сезона уборки берегов по всей стране. Организатором мероприятия выступает Минприроды России, а координаторами – ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России», Министерство экологии и природный ресурсов Республики Татарстан.