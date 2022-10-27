Пятница в Татарстане окажется последним солнечным днем октября

Завтра, 28 октября, в Татарстане под влиянием антициклона еще сохранится сухая и солнечная, хотя и по-осеннему прохладная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями, существенные осадки маловероятны. Прогнозируется слабый до умеренного южный и юго-западный ветер.

В ночные часы температура воздуха по региону составит от 0 до -5 градусов (в Казани — от 0 до -2). В светлое время суток воздух прогреется до 0, +5 градусов (в столице РТ — до 2–4 градусов тепла).

При этом уже в выходные на Татарстан обрушатся дожди с мокрым снегом и сильный ветер, которые принесет с собой атлантический циклон, о чем ранее сообщал «Татар-информ».