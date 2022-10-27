На выходных дожди с мокрым снегом и сильный ветер обрушатся на Татарстан

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На предстоящих выходных в Татарстане ожидается существенное ухудшение погодных условий. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В субботу, 29 октября, атмосферный фронт идущего с севера циклона принесет в республику небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Температурный фон при этом практически не изменится: ночью температура воздуха по региону составит от -4 до +1 градуса, днем — от 0 до 5 градусов тепла.

В воскресенье, 30 октября, из-за «выхода на Европейскую территорию России активного североатлантического циклона» вероятно дальнейшее ухудшение погоды на территории Татарстана. При проходе его атмосферных фронтов будут идти осадки, преимущественно в виде дождя, отмечают синоптики.

Кроме того, прогнозируется сильный юго-западный ветер порывами до 15–20 м/с, днем и вечером местами по региону — до 23 м/с. В темное время суток похолодает до -2, +3 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 2–7 градусов выше нуля.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели под влиянием тыловой части циклона в республике временами будут идти осадки, в основном — в виде мокрого снега. Кое-где на дорогах возможно образование гололедицы. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов.