Пятнадцать из шестнадцати клубов РПЛ проведут летние предсезонные сборы в России

Пятнадцать клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) проведут летние предсезонные сборы в России. Соответствующее исследование провел портал Sports.ru.

Отмечается, что единственным клубом высшего дивизиона страны, который проведет сборы вне России, стал «Оренбург». Новичок Премьер-лиги поедет в Турцию и расположится под Анкарой.

Напомним, перед стартом сезона 2022/23 выезд за пределы России стал почти невозможен из-за санкций и, как следствие, закрытого для российских самолетов неба в ряде стран.

Стоит отметить, что еще несколько лет назад активно летние сборы в пределах страны проводили лишь два клуба: «Рубин» и «Сочи». Эти летние сборы казанский клуб традиционно в столице Татарстана.

Ранее сообщалось, что помимо «Рубина» в Казани предсезонные сборы проведут также самарские «Крылья Советов».