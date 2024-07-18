«Хотим самого сурового наказания»: семья погибшего в ДТП бойца СВО ищет справедливости

В Советском суде Казани начался процесс по делу 26-летней водителя такси Ники Сухорословой Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Вернувшийся с СВО погиб в аварии в Дербышках»

В Советском суде Казани начался процесс по делу 26-летней водителя такси Ники Сухорословой. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух человек.

Как ранее сообщал «Татар-информ», трагедия произошла в конце марта этого года. На железнодорожном переезде в районе Дербышки легковушка столкнулась с грузовым составом. В машине находились пятеро пассажиров. 16-летний юноша скончался на месте, другой пассажир позже умер в больнице.

Ника Сухорослова – уроженка Уфы. Имеет среднее образование и на момент инцидента не имела постоянного места работы. У подсудимой нет серьезных заболеваний, государственных наград и детей.

На железнодорожном переезде в районе Дербышки легковушка столкнулась с грузовым составом Фото: Очевидцы

Помощник прокурора Советского района Казани Диляра Нуртдинова изложила суть обвинения.

Следствие утверждает, что 29 марта 2024 года около 21:00 Сухорослова, управляя технически исправным Chevrolet Cruze, приближалась к железнодорожному переезду, обозначенному соответствующими знаками. Девушка проигнорировала запрещающий сигнал светофора, нарушила ряд правил и не снизила скорость.

Помощник прокурора Советского района Казани Диляра Нуртдинова изложила суть обвинения Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В результате автомобиль выехал на пути и столкнулся с поездом. Несовершеннолетний пассажир Руслан Шигапов получил множественные травмы и скончался на месте происшествия. При оглашении списка повреждений одна из родственниц погибшего не смогла сдержать слез.

Второй жертвой стал Дмитрий Каюрин. По словам близких, мужчина недавно вернулся из зоны специальной военной операции. Он не смог пережить последствий аварии и умер в больнице спустя несколько дней. Еще двое пассажиров получили травмы: несовершеннолетний Максим – средней тяжести, Зарина – легкие повреждения.

Следователи полагают, что при должной внимательности Ника Сухорослова могла предотвратить трагедию.

«С обвинением согласна, вину признаю»

На заседании подсудимая заявила о полном признании вины и согласии с обвинением. Позднее ее адвокат сообщил журналистам «Татар-информа», что Сухорослова пыталась связаться с семьями погибших, но не смогла получить их контакты из материалов дела.

Анна Каюрина, потерявшая в аварии единственного сына, подала гражданский иск к Сухорословой. Она требует компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей и настаивает на максимально суровом наказании для обвиняемой.

Анна Каюрина, потерявшая в аварии единственного сына, подала гражданский иск к Сухорословой Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Свидетель рассказал, что она смеялась с друзьями у трупов»

После заседания тетя Руслана Шигапова, Рамзия, поделилась с журналистами своими переживаниями. Она рассказала, что 16-летний племянник был полон планов на будущее. В тот роковой день он с друзьями вызвал такси, за рулем которого оказалась Ника Сухорослова.

«Мы не получили от нее даже элементарных извинений. Она могла бы попытаться найти человеческий подход, и, возможно, мы бы ее простили. Но этого не произошло, поэтому мы настаиваем на справедливом наказании и полном возмещении ущерба», – заявила Рамзия.

Она также рассказала о свидетельстве одной из выживших пассажирок. По ее словам, находившиеся в машине люди предупреждали водителя о приближающемся поезде, но та не прислушалась.

«Девушка, пережившая аварию, рассказала, что после столкновения Сухорослова первым делом позвонила друзьям. Когда они прибыли, она отошла с ними в сторону и даже смеялась, в то время как Зарина кричала о необходимости вызвать скорую помощь», – добавила Рамзия Шигапова.

Продолжение судебного разбирательства назначено на сентябрь текущего года.