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Общество 22 июля 2024 21:51

Пятеро татарстанцев признаны заслуженными механизаторами РТ

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Пятеро татарстанцев признаны заслуженными механизаторами РТ
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пятерым татарстанцам присвоено почетное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Республики Татарстан». Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Почетного звания удостоены тракторист ООО «Саба» Захит Галиев (Сабинский район республики), трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства ООО «Агрофирма „Аксу Агро“» Шаукат Гафиятуллин и Геннадий Матюшкин (Аксубаевский район), тракторист КФХ «Мамонов А. И.» Юрий Железнов (Спасский район), тракторист-машинист ООО «Тукайагрохимсервис» Фанис Султанов (Тукаевский район).

Аграрии награждены «за многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве», отмечается в документе.

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#Сельское хозяйство #Рустам Минниханов
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