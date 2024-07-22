Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пятеро татарстанцев признаны заслуженными механизаторами РТ
Пятерым татарстанцам присвоено почетное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Республики Татарстан». Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
Почетного звания удостоены тракторист ООО «Саба» Захит Галиев (Сабинский район республики), трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства ООО «Агрофирма „Аксу Агро“» Шаукат Гафиятуллин и Геннадий Матюшкин (Аксубаевский район), тракторист КФХ «Мамонов А. И.» Юрий Железнов (Спасский район), тракторист-машинист ООО «Тукайагрохимсервис» Фанис Султанов (Тукаевский район).
Аграрии награждены «за многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве», отмечается в документе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»