Минниханов наградил трех татарстанцев медалью ордена «За заслуги перед РТ»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении трех человек медалью ордена «За заслуги перед РТ». Документ опубликован на портале правовой информации.

За особый вклад в популяризацию национальной борьбы корэш, многолетний плодотворный труд и активную общественную деятельность отмечен ветеран труда, член местной общественной организации «Федерация корэш города Набережные Челны» Раис Гимадиев, за особый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, активную общественную деятельность – председатель общественной благотворительной организации Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, Героев России и полных кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы РТ Любовь Смирнова.

Кроме того, Минниханов наградил гендиректора кукморского ООО «Вахитово» Нафика Хусаинова за особый вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетнюю плодотворную работу.