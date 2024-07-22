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Минниханов наградил трех татарстанцев медалью ордена «За заслуги перед РТ»
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении трех человек медалью ордена «За заслуги перед РТ». Документ опубликован на портале правовой информации.
За особый вклад в популяризацию национальной борьбы корэш, многолетний плодотворный труд и активную общественную деятельность отмечен ветеран труда, член местной общественной организации «Федерация корэш города Набережные Челны» Раис Гимадиев, за особый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, активную общественную деятельность – председатель общественной благотворительной организации Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, Героев России и полных кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы РТ Любовь Смирнова.
Кроме того, Минниханов наградил гендиректора кукморского ООО «Вахитово» Нафика Хусаинова за особый вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетнюю плодотворную работу.
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