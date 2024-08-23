Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сын министра обороны России попал под санкции США
Министерство финансов США ввело санкции против Павла Белоусова – сына главы Минобороны России. Перечень физических и юридических лиц, против которых ввели ограничения, опубликован на сайте ведомства.
Помимо Павла Белоусова, в стоп-лист включена и его жена Евгения, которая является коммерческим директором компания Claire&Clarte (ООО «КЛЭР ЭНД КЛАРТЭ»). Сам Белоусов занимает пост исполнительного директора организации, передает РБК.
Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации, о которой в феврале 2022 года объявил Президент Владимир Путин. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»