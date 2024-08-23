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Политика 23 августа 2024 20:45

Сын министра обороны России попал под санкции США

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Министерство финансов США ввело санкции против Павла Белоусова – сына главы Минобороны России. Перечень физических и юридических лиц, против которых ввели ограничения, опубликован на сайте ведомства.

Помимо Павла Белоусова, в стоп-лист включена и его жена Евгения, которая является коммерческим директором компания Claire&Clarte (ООО «КЛЭР ЭНД КЛАРТЭ»). Сам Белоусов занимает пост исполнительного директора организации, передает РБК.

Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации, о которой в феврале 2022 года объявил Президент Владимир Путин. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз.

#антироссийские санкции
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