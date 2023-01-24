Пять светофоров Казани оперативно починили благодаря обращениям жителей через чат-бот

За два месяца – декабрь и январь – в Казани оперативно восстановили работу пяти светофоров после того, как с заявками на их некорректную работу обратились местные жители. Для этого они использовали таблички с QR-кодами, которые начали устанавливать на светофорах города в конце прошлого года.

Всего в 2022 году были установлены 447 табличек с QR-кодами на 120 перекрестках, сообщает Комитет по транспорту. Горожане могут просканировать код и открыть специальный чат-бот, в котором оставляется заявка. Так сотрудники Автоматизированной системы управления дорожным движением оперативно узнают информацию о необходимости ремонта объекта.

В декабре поступили заявки о развернутом светофоре на перекрестке ул.Беломорская-Гудованцева, о неработающем пешеходном светофоре на перекрестке улиц Декабристов-Хакима, о перегоревших светодиодах на табло обратного отсчета времени на перекрестке Декабристов-Ямашева.

В январе жители Казани сообщили о неработающем светофоре на перекрестке ул.Горького-Толстого, о сбое в режиме работы светофора на перекрестке Мамадышский тракт-Рахлина. Все заявки были оперативно решены в этот же день, заверили в Комитете по транспорту.

В январе такие же таблички с QR-кодами планируется установить на светофорах по ул.Сибгата Хакима (ДВВС), и перекрестках Сибагата Хакима с улицами Абсалямова, Бондаренко, Бичурина, Меридианная и Мусина.