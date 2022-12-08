На казанских светофорах появятся QR-коды для оперативной связи с диспетчерами

В Казани на светофорах начали устанавливать информационные таблички с QR-кодами, которые позволят поддерживать оперативную обратную связь с горожанами. С помощью этих табличек жители смогут направлять диспетчеру обращения, связанные с неисправностью светофора или режимом его работы.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо просканировать QR-код гаджетом, после чего откроется ссылка в браузере. Затем следует перейти по ней и заполнить предложенный бланк. Заявка автоматически отправится в систему учета и будет принята в работу, объяснили в пресс-службе казанской мэрии.

Помимо этого, сообщить о проблеме можно по телефону, позвонив диспетчеру по указанному на табличке номеру.

До конца года в городе планируется установить 500 таких табличек.