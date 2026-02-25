Пять побед в шести матчах на сборах: «КАМАЗ» идет дорогой в РПЛ под началом Хазова?

В конце недели в Первой лиге по футболу возобновляется чемпионат. Первую встречу после перерыва челнинский «КАМАЗ» проведет дома с тульским «Арсеналом». Отметим, что это первый полноценный тренировочный сбор автозаводцев под руководством Антона Хазова. С каким багажом челнинцы подходят к чемпионату - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ФК "КАМАЗ"

Пять побед, ни одного поражения и одна ничья – итог турецких сборов «КАМАЗа» под началом Антона Хазова

Зимние турецкие сборы ФК «КАМАЗ» подошли к концу. Накануне автозаводцы прибыли в Набережные Челны и в рамках недельного микроцикла готовятся к возобновлению чемпионата в Первой лиге. Напомним, что почти месяц челнинцы жили и тренировались в провинции турецкой Анталии, в городе Серике. За это время они провели шесть товарищеских игр.

В рамках контрольных встреч подопечные Антона Хазова ни разу не проиграли. Лишь в одном матче автозаводцы сыграли вничью с белградским «Графичар» (1:1). В оставшихся пяти играх «КАМАЗ» одержал победы: над ульяновской «Волгой» (1:0), «Челябинском» (7:2), ташкентским «Локомотивом» (1:0) и казахстанским «Женисом» (4:1).

В матче против «Крыльев Советов» победа досталась челнинцам. Счет во встрече после первого тайма был в пользу камазовцев. В результате драки, произошедшей на пороге первой 45-минутки, игра была завершена со счетом 1:0 в пользу «КАМАЗа».

По итогам первой части чемпионата в Первой лиге татарстанцы замыкают первую пятерку. В активе автозаводцев 32 очка. Первая встреча с участием автозаводцев пройдет на домашнем стадионе «КАМАЗ» в парке «Гренада» 27 февраля против тульского «Арсенала». Начало встречи в 18:00 мск.

Фото: ФК «КАМАЗ»

Хазов: «Мы движемся в верном направлении»

Отметим, что это первые полноценные учебно-тренировочные сборы челнинцев под началом главного тренера Антона Хазова. 46-летний специалист возглавил «КАМАЗ» в середине сезона-2025/26. По оценке наставника автозаводцев, сборы его команда провела на твердую четверку. Из неприятных моментов, которые возникли во время зимнего перерыва, по мнению Хазова, стали микротравмы некоторых футболистов, которые ненадолго выпали из обоймы, но быстро восстановились.

Также Хазов отметил, что его команде очень повезло с тренировочными условиями и погодой, несмотря на обилие дождей в это время года в Турции. Из запланированного челнинцам пришлось отменить всего пару тренировок из-за погодных условий. Что касается спарринг-партнеров, то ими Хазов тоже остался доволен и лишь отметил, что конфликт в матче с «Крыльями» немного внес свои коррективы.

«Спарринг-партнеров мы выбирали заранее с ноября-декабря и подходили к этому вопросу выборочно. В целом остались довольны проведенными товарищескими встречами. Удалось натренировать разные сочетания, так как каждая команда играет по своей схеме. Правда в матче с «Крыльям Советов» отдали много эмоций, связанных с конфликтом. А моральные силы зачастую восстановить сложнее, чем физические.

После матча с «Женисом» я сказал ребятам в раздевалке, что по идее нужно было хотя бы одну игру проиграть на сборах – это такое старое бородатое поверие. Но тем не менее в этом нет какой-то закономерности. Кто-то все матчи выигрывает на предсезонных сборах и ровно входит в чемпионат, а кто-то проигрывает и также ровно без поражений идет в сезоне. Единственный плюс, на мой взгляд, что любые победы придают уверенность, а это значит, что мы движемся в верном направлении», - сказал Хазов в эфире ролика клубной пресс-службы.

Фото: ФК «КАМАЗ»

По итогам зимнего перерыва «КАМАЗ» усилился шестью футболистами

К первой домашней встрече «КАМАЗ» подходит немного в обновленном составе. Напомним, перед отъездом в турецкую Анталию камазовцы подписали троих молодых игроков: 20-летнего голкипера Вячеслава Коробова, 20-летнего полузащитника Ацамаза Ревазова и 21-летнего центрального защитника Владислава Давыдова.

Кроме того, в середине учебно-тренировочных сборов в Турции официально к заявке команды присоединились 20-летний атакующий полузащитник Антон Рощин и 22-летний опорный полузащитник Максим Лайкин. Также автозаводцы усилились более опытным футболистом - защитником Андреем Семеновым. Последний имеет внушительный опыт во второй и третьей по значимости лигах российского футбола.

При этом главный тренер «КАМАЗа» Антон Хазов не исключает того варианта, что до окончания трансферного окна могут быть еще какие-то пополнения в составе. Отметим, что до дедлайна в Первой лиге осталось чуть меньше двух недель. Также Хазов отметил, что в настоящий момент его команда укомплектована, в коллективе присутствует полноценная здоровая конкуренция и на каждую позицию приходится по два футболиста.

Фото: ФК «КАМАЗ»

Опытный Семенов и подающий надежды Лайкин

33-летний Андрей Семенов, пополнивший «КАМАЗ» в зимнем перерыве, ранее выступал за «Сахалин», «Луч», «Сокол», «Факел», а также три сезона играл за «Шинник» и соседний нижнекамский «Нефтехимик». В «КАМАЗ» Семенов перешел из волгоградского «Ротора», в составе которого играл два последних сезона. На его текущем счету в сезоне-2025/26 в Первой лиге 5 матчей. Стоимость 33-летнего защитника, по данным Трансфермаркета, оценивается в 125 тысяч евро.

Также из последних приобретений, пожалуй, стоит отметить Максима Лайкина. Этот молодой полузащитник подавал большие надежды. Он вызывался в состав сборной России U-17 во время квалификации чемпионата Европы в 2019 году и провел три встречи. В 19-летнем возрасте Лайкин дебютировал в Первой лиге за фарм-клуб московского «Спартака» и даже пару раз выходил на замену в Премьер-лиге за основную команду красно-белых.

Кроме того, по одному сезону он провел в Первой лиге, отыграв за «Нефтехимик», тульский «Арсенал» и «Енисей». В «КАМАЗ» Максим Лайкин перешел на правах аренды до конца сезона-2025/26. Стоимость игрока на сегодняшний день оценивается в 250 тысяч евро (по данным Трансфермаркета).

Фото: ФК «КАМАЗ»

Голыбин ушел на повышение в РПЛ, Рощин в перспективе готовится стать одним из лидеров атаки

Наиболее ярко во время зимних сборов в «КАМАЗе» проявил себя самый молодой новичок Антон Рощин. В двух товарищеских встречах 20-летний полузащитник отметился тремя голами. В матче против «Челябинска» он оформил дубль и едва не замахнулся на хет-трик, став лучшим игроком встречи. Также он отличился дебютным мячом во встрече с «Локомотивом.

Рощин – воспитанник московского «Спартака». На его счету один матч и 13 минут за красно-белых в РПЛ. Полтора сезона он провел в липецком «Металлурге» (Вторая лига А/В) и в «Лениградце» (Ленинградская обл., Вторая лига А). В «КАМАЗ» Рощин перешел на бесплатной основе. Согласно портала Трансфермаркет, стоимость игрока колеблется в пределах 100 тысяч евро.

На финише зимних сборов «КАМАЗ» покинул воспитанник московского ЦСКА Ренат Голыбин. Он ушел на повышение в РПЛ в «Оренбург». Трансфер 20-летнего полузащитника составил 250 тысяч евро (по данным Трансфермаркета). Стоит отметить, что последний дебютировал на взрослом уровне в Первой лиге за «Нефтехимик». В «КАМАЗ» он перешел в сезоне-2024/25. За это время он провел 17 матчей за автозаводцев.