Первая победа, режим, штрафные санкции: как дела у «КАМАЗа» на сборах в Турции

ФК «КАМАЗ» завершил первую половину чемпионата в пятерке команд Первой лиги. И при определенном раскладе может выстрелить в текущем сезоне, при условии, что попадет в четверку лучших и поборется за выход в РПЛ. Как автозаводцы проводят сборы в Турции во время зимнего перерыва – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ФК "КАМАЗ"

«КАМАЗ» впервые за несколько лет в непосредственной близости от зоны стыков Первой лиги

Челнинский «КАМАЗ» завершил первую половину сезона в Первой лиге в пятерке сильнейших команд с 32 очками. Впереди, по нарастающей: костромской «Спартак» (34 очка), «Родина» (36), «Урал» (41), и «Факел» (48). От третьего и четвертого места автозаводцев отделяет всего пара очков.

Впервые за несколько последних лет челнинцы, как никогда, приблизились к зоне стыковых матчей. Это значит, что в перспективе, если камазовцы все же попадут в четверку по итогам чемпионата, они смогут побороться с 13-й и 14-й командами РПЛ за повышение в классе. Правда в клубе отмечают, что впереди внушительная весенняя часть чемпионата, много игр и все еще может измениться, а возможно просто не хотят сглазить.

Первый матч в сезоне-2025/26 после зимнего перерыва команды второй по значимости российской футбольной лиги проведут 27 февраля. Соперником «КАМАЗа» станет тульский «Арсенал», замыкающий десятку в турнирной таблице Первой лиги. Еще одна татарстанская команда – «Нефтехимик» тоже показывает неплохой результат и идет в роли крепкого середняка в первенстве на 9-й строчке. Нижнекамцы, как и челнинцы, проведут стартовую встречу дома против «Уфы».

Фото: ФК «КАМАЗ»

Автозаводцы проводят тренировочные сборы в Турции

В перерыве футбольного сезона команды проводят учебно-тренировочные сборы заграницей. Первый общекомандный сбор «КАМАЗ» прошел после новогодних каникул в Набережных Челнах на базе футбольного клуба в крытом манеже «Победа» в парке «Гренада» с 9 по 20 января. Команда занималась в интенсивном двухразовом тренировочном режиме.

Напомним, что последний матч в сезоне камазовцы провели 1 декабря. Почти месяц футболисты находились без игрового тонуса. В связи с этим первый тренировочный сбор был направлен на функциональные тренировки, то есть на улучшение общей физической подготовки, координацию движений, силы и выносливости.

Отметим, что перерыв между сборами небольшой - в 2-3 дня. 24 января челнинцы уже отправились на второй плановый тренировочный сбор в Турцию. Делегация футбольного клуба разместилась в отеле IC Family Resort, который находится рядом с Анталией, в Серике.

Второй по счету сбор автозаводцы проводят в режиме скоростно-силовой работы. Он завершится 4 февраля. Стоит отметить, что режим тренировок в Турции более интенсивный, чем первый в Челнах. В Россию камазовцы возвращаться не будут. 5 и 6 февраля команда отдохнет, а с 7 числа снова возобновит тренировочный процесс. В Набережные Челны «КАМАЗ» вернется только 21 февраля, то есть почти за неделю до первой официальной встречи в чемпионате.

Челнинцы одержали победу в первой товарищеской встрече над «Волгой»

В рамках турецких сборов челнинцы проведут семь товарищеских игр, две из которых будут с зарубежными клубами. Выделить из них, пожалуй, стоит матчи с самарскими «Крыльями Советов» из РПЛ и с ульяновской «Волгой» из Первой лиги. Первая игра прошла 30 января. Матч закончился минимальной победой «КАМАЗа» над «Волгой» (1:0).

Единственным мячом в этой встрече отметился полузащитник Даниил Шамкин, который, по мнению болельщиков, стал лучшим игроком встречи. Он пополнил ряды челнинцев на правах аренды из московского «Торпедо» в сентябре 2025. В составе автозаводцев Шамкин провел 16 матчей и отметился одним голом и тремя результативными передачами. Еще один контрольный матч в рамках вторых сборов татарстанцы проведут против белградского «Графичар» 3 февраля.

Третьи сборы будут направлены преимущественно на тактическую подготовку, то есть на выстраивание игровых схем, прессинга, выхода из обороны в атаку, отработку стандартных положений. В этот период «КАМАЗ» проведет наибольшее количество товарищеских встреч. Всего их будет четыре: с «Крыльями Советов» (9 февраля), с «Челябинском» (13 февраля), с ташкентским «Локомотивом» (16 февраля) и казахстанским «Женисом» из Казахстана.

Фото: ФК «КАМАЗ»

Антон Хазов: «Главная задача даже в контрольных встречах – это победа»

Основная задача любой команды - подойти в оптимальной форме к официальному чемпионату. Высоких результатов от команды в товарищеских встречах возможно никто и не ждет. Своего рода это закулисная работа, все то, что игрокам разъясняется устно во время установок – они применяют на практике в контрольных играх.

При этом побеждать всегда приятнее, чем проигрывать. Ведь в какой-то степени это характеризует и тренерскую работу. Такого же мнения придерживается и тренерский штаб «КАМАЗа». Наставник автозаводцев Антон Хазов оценил функциональные возможности своей команды в первой товарищеской встрече против «Волги».

«Первый спарринг в Турции был спланирован так, чтобы все игроки получили по 45-67 минут игрового времени. Специально мы к этой игре не готовились и футболисты подошли к ней после нескольких ударных дней в плане нагрузок. Несмотря на это в любом игровом упражнении, двусторонке и тем более в контрольной встрече мы определяем главную задачу - это победа, для нас очень важен результат.

С этой точки зрения матч с «Волгой» можно оценить положительно. С точки зрения взаимодействия - есть некоторые недочеты. Обратим на это особое внимание во время теории, отработаем на поле, то есть произведем работу над ошибками. Меня порадовало отношение ребят и движения, которые они продемонстрировали во время первого спарринга и при нынешнем физическом состоянии. Я остался удовлетворен», - отметил Хазов.

Для наставника «КАМАЗа», Антона Хазова, это первый учебно-тренировочный сбор с челнинской командой, который он проводит самостоятельно. В середине сезона он принимал команду с багажом от предыдущего наставника Ильдара Ахметзянова, который ушел на повышение в Премьер-лигу в «Оренбург». В каком состоянии автозаводцы подойдут к чемпионату после зимнего перерыва – будет уже показателем работы Хазова.

«Все идет по плану. Первый сбор прошел хорошо. Программу второго сбора тоже практически выполнили. При этом в работе всегда будут какие-то шероховатости, к которым мы были готовы и стараемся пройти предсезонку с минимумом потерь и изменений в нашем плане. Очень доволен отношением ребят. Вижу заинтересованность, страсть и отдачу в работе», - добавил главный тренер автозаводцев.

Отметим, в тренерском штабе челнинцев есть некоторые изменения: накануне к команде присоединился еще один специалист – 44-летний Сергей Емельянов. В прошлом он 6 лет выступал за набережночелнинский клуб (с 2000 по 2006 гг). Он имеет опыт работы ассистентом в командах Второй лиги - «Зените-Ижевске», пермской «Звезде», омском «Иртыше» и миасском «Торпедо». В «КАМАЗе» он будет отвечать за работу с защитниками и за отработку стандартных положений.

Фото: ФК «КАМАЗ»

Футболистам «КАМАЗа» запрещают пользоваться телефонами на сборах в Турции

Первая причина, по которой российские футбольные команды предпочитают во время зимнего перерыва уезжать заграницу – банальны и просты. Во-первых, подходящий климат и оптимальные тренировочный условия. Во-вторых, оснащенная тренировочная база и инфраструктура. В Турции под это как раз заточено множество отелей. По этим же причинам некоторые команды выбирают для сборов Израиль и Грецию, где в общем-то тоже оптимальные условия для работы.

Из имеющейся инфраструктуры гостиничного комплекса, в котором разместились челнинцы в Турции, к услугам команды поле с натуральным покрытием в 10 минутах езды от отеля. На территории отеля также имеется оснащенный тренажерный зал и бассейн. Погода единственное, что иногда вносит свои коррективы в тренировочные будни команды. В Турции в это время сильные дожди и очень ветрено.

В бытовом плане условия в отеле тоже очень хорошие: уютные гостиничные двухместные номера с балконами. Шведский стол и трехразовое питание. Правда ребятам нужно держать себя в тонусе, поэтому режим питания, как и штрафные санкции за несоблюдение, - никто не отменял. Наставник челнинцев Антон Хазов заявил, что все игроки программу на отпуск выполнили, приехали на зимние сборы без лишних килограммов и были полностью готовы к началу тренировочных сборов.

К слову о нарушениях, игрокам не разрешается пользоваться телефонами во время теоретических занятий и приема пищи. Это связано, прежде всего, с дисциплиной и, конечно же, коммуникацией в свободное время между друг-другом во время совместного живого общения. При этом некоторых футболисты отмечают правильная рабочую и дружелюбную атмосферу.

Фото: ФК «КАМАЗ»

Пришли – ушли

Во время зимнего перерыва некоторые игроки покинули клуб и появились новые лица. В первую очередь речь идет о 21-летнем нападающем воспитаннике казанского «Рубина» Данииле Моторине. Он находился в «КАМАЗе» на правах аренды с прошлого сезона. В текущем сезоне он провел 17 матчей и отметился четырьями голами и двумя передачами. Во время зимнего перерыва он вернулся в Казань и сейчас проводит учебно-тренировочные сборы с основной командой РПЛ.

Кроме того, еще двое игроков центральный полузащитник Давид Хубаев и левый вингер Руслан Опеков, - заключили полноценные контракты с другими клубами. Закончилась аренда с 24-летним защитником Георгием Юдинцевым. Последний вернулся обратно в московскую «Родину».

Из новоприбывших – трое игроков из системы «Оренбурга». Одного из первых в зимнем перерыве камазовцы подписали 20-летнего вратаря Вячеслава Коробова. А перед отъездом в Турцию автозаводцы официально заявили 20-летнего полузащитника Ацамаза Ревазова и 21-летнего центрального защитника Владислава Давыдова.

Известно, что еще двое молодых игроков сейчас находится на просмотре в Турции вместе с «КАМАЗом» – это 22-летний голкипер Владислав Кучейко, последним клубом которого был ФК «Севастополь» в сезоне-2024/25. А также в тестовом режиме вместе с командой тренируется 20-летний атакующий полузащитник Шамиль Гаджиев из махачкалинского «Динамо».