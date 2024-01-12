Пять объектов из Татарстана вошли в топ-100 Всероссийского конкурса «Премия первых». В их число вошли Казанский государственный театр юного зрителя, Детский оздоровительно-образовательный центр «Каскад» (село Дубъязы), Молодежная медиастудия «Вектор», Многопрофильный молодежный центр «Яшьлэр Доньясы» (Бавлы), экстрим-парк «УРАМ» (Казань) и проект «Лагерь моего двора» (Заинск).

Напомним, на «Премию первых» из Татарстана были номинированы почти 90 объектов. Всего на премию было подано 6,5 тыс. заявок из 76 регионов России.

В течение декабря дети, родители и педагоги голосовали за лучшие, по их мнению, инициативы из ранее отобранных тысячи проектов со всей страны. Участниками всенародного онлайн-голосования стали более 80 тыс. человек из всех регионов России. В итоге выбрана 1 тысяча претендентов, которые были выставлены на голосование.

Победителей в каждой номинации жюри определит в январе текущего года.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.