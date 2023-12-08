Почти 90 объектов Татарстана номинированы на «Премию первых»

Почти 90 объектов из Татарстана номинированы на «Премию первых». Они могут попасть в онлайн-каталог всероссийского проекта «Выбор Первых», где опубликуют полезные для детей и молодежи места, платформы и активности, сообщила пресс-служба регионального отделения «Движения первых».

«О проектах-победителях не только узнает вся страна, но они также получат возможность стать частью экспозиции Международной выставки-форума „Россия“ на ВДНХ в Москве. Принять участие в голосовании может любой желающий вне зависимости от возраста. Оно продлится до 31 декабря на официальном сайте. Каждый участник может проголосовать 3 раза в трех номинациях», — пояснили в «Татар-информу» в пресс-службе.

На премию было подано 6,5 тыс. заявок из 76 регионов России. Участники «Движения первых» выбрали 1 тыс. претендентов, которые были выставлены на голосование.

Среди объектов Татарстана Горкинско-Ометьевский лес, музей-заповедник Болгар, молодежный центр «Нур» в Набережных Челнах и многие другие.

Проголосовать можно на официальном сайте премии, будут определены 100 финалистов.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.