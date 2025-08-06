Пять лет колонии получил татарстанец за аферу по госконтрактам на 300 млн рублей

Сегодня Набережночелнинский городской суд вынес приговор главному фигуранту уголовного дела об афере с ремонтом пожарных машин – директору компании «Сигналдортранс» Вячеславу Алчину. Его признали виновным в трех эпизодах мошенничества.

Суд установил, что с 2018 по 2020 годы компания «Сигналдортранс» выполняла госконтракты по капитальному ремонту 129 пожарных машин МЧС. Тем не менее, фактически производился лишь текущий ремонт с использованием бывших в употреблении запчастей.

Служебные машины вскоре стали выходить из строя, что привлекло внимание сотрудников ФСБ. Ущерб был оценен в 306 млн рублей.

Свою вину Алчин не признал. По мнению защиты, вина его не доказана, а доводы стороны обвинения являются противоречивыми.

Сегодня суд приговорил Вячеслава Алчина к пяти годам колонии общего режима.

«Татар-информ» также рассказывал, что в октябре 2021 года Приволжским районным судом Казани был арестован полковник внутренней службы начальник управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС РФ по РТ Виталий Галкин. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями.

Следствие установило, что в 2018-2020 годах Галкин отправлял на капитальный ремонт по госконтрактам пожарные машины, которые, по сути, вовсе не нуждались в таком ремонте.