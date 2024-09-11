Пять купелей, парковки и зоны созерцания: какой апгрейд получили Голубые озера за 400 млн

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Купаться теперь можно только в проточной воде, сами озера - под запретом

Программа благоустройства Голубых озер обошлась в сумму около 400 млн рублей. Основной экологической проблемой здесь был антропогенный фактор: люди разводили костры, разъезжали по территории заказника на автомобилях и нарушали экосистему в самой воде. Для решения был найден довольно изящный метод. Пять купелей на разных озерах оборудовали в местах стока воды в Казанку. Таким образом, отдыхающие никак не влияют на происходящее в озере.

«Купели расположены, можно сказать, за территорией озер. Это протоки, куда стекается вода из них. Это видно и по рельефу. Купание сами водоемы не затрагивают. Таким образом они защищены от экологического урона от отдыхающих», - пояснил заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук Татарстана Дмитрий Иванов.

«Купели расположены, можно сказать, за территорией озер. Это протоки, куда стекается вода из них. Это видно и по рельефу» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зоны для купания выполнены в едином стиле. Рядом расположены раздевалки, санузлы и комфортные спуски. Причем сделан особый акцент на влияние холодной воды на организм человека. Так, мужчинам нежелательно резко погружаться в холодную воду, поэтому рядом со спусками установлены специальные ведра для обливания, добавил ученый.

«Мы уже фиксируем положительные изменения в качестве воды в озерах. Снижается концентрация азота и фосфора по сравнению с показателями 10 лет назад. По моему мнению, водоемы должны быть закрыты на постоянной основе не только по экологическим, но и ландшафтно-эстетическии соображениям. Всем приятно наблюдать озера в их первозданном состоянии», - заявил Иванов.

«Купание сами водоемы не затрагивают. Таким образом они защищены от экологического урона от отдыхающих» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Полностью готов проект будет к концу года

Территория рядом с большим озером была благоустроена в 2022 году, сейчас идут финальные приготовления и на малом. Теперь на въездах стоят шлагбаумы, а также организованы парковки, чтобы люди не заезжали на машинах на территорию заказника. А те спуски в озера, которые были раньше, преобразовали в зоны созерцания, сообщила руководитель дирекции по природным территориям Института развития городов РТ Оксана Саргина.

«Все прекрасно помнят, с чем мы сталкивались до благоустройства. Это нераскрытый научный и рекреационный потенциал, огромный интерес со стороны жителей. Но на территории был хаос, давки, огромное количество машин. Поэтому нужны были деликатные решения, которые сохранят озера и дадут комфорт для отдыха жителям республики», - отметила она.

Оксана Саргина: «Строительство полностью закончится только в ноябре-декабре, а сервисы запустятся в конце года. Но сам объект открыт для посещения» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сейчас на территории рядом с малым озером уже возведены информационные центры и уложены дороги, однако все сервисы заработают только к концу года, добавила она.

«Строительство полностью закончится только в ноябре-декабре, а сервисы запустятся в конце года. Но сам объект открыт для посещения», - пояснила она.

Для того, чтобы люди не купались на самих озерах выбран очень гуманный вариант ограничения. Планируют проводить беседы с туристами об экологической составляющей водоемов. Кроме того, в заказнике будут дежурить специальные бригады, которые будут следить за исполнением всех правил. А нарушителей ждёт штраф в размере трех тысяч рублей.

«Сейчас на территории рядом с малым озером уже возведены информационные центры и уложены дороги, однако все сервисы заработают только к концу года» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Скоро запустятся и социальные сети Голубых озер. Вместе с тем мы начнем и набор хранителей озер. Это такое сообщество тех, кто неравнодушен к судьбе заказника. Они будут помогать следить за территорией и помогать нам организовывать мероприятия», - подчеркнула Саргина.

Хрустальный водопад и катание на сапах

Корреспонденту «Татар-информа» удалось посетить и благоустроенную зону у большого озера. Даже в будний день там отдыхали много людей. Здесь они могут окунуться в воду рядом с хрустальным водопадом и даже взять в аренду сапы и байдарки, чтобы покататься по Казанке, где протоки озера впадают в реку.

У большого озера можно окунуться в воду рядом с хрустальным водопадом и даже взять в аренду сапы и байдарки, чтобы покататься по Казанке, где протоки озера впадают в реку Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Прокат появился только в этом году. Можно покататься на сапах и байдарках, чтобы насладиться местными красотами. Лодочная станция - это место, где собираются любители водных активностей. Мы хотим объединить здесь таких людей, которые смогут добраться на своем водном транспорте из Казани и посетить Голубые озера», - объяснил генеральный директор ООО «Управление природными территориями» Марсель Миннуллин.

Для пеших прогулок на территории рядом с большим озером создана зона для лесотерапии. Считается, что человек в контакте с природой исцеляется. Есть пять авторских объектов «Помощники леса» основателя центра экопрактик «Основа основ» Дмитрия Никитина. С их помощью можно выполнять различные физические упражнения.